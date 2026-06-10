10日(水)は、天気が回復して過ごしやすい陽気になりました。日差しのもとでは汗ばむくらいでしたが、日陰では涼しさを感じました。最高気温は、新潟市中央区で22.1℃、長岡市で22.6℃など広く5月中旬並みの気温になりました。



さて、11日(木)も県内は安定した空模様となりそうです。



◆11日(木)午前9時の予想天気図

本州付近は、日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われますので、県内は晴れの天気が続く見込みです。強い日差しに加えて南から暖かい空気が流れ込んでくるため、日中は今日より暑さが増すでしょう。



◆11日(木)の予想最高気温

広い範囲で25℃を超えて夏日になるでしょう。湯沢町では今日と比べて5℃くらい高くなりそうです。



とくに、屋外で活動をする方は熱中症に注意をしてお過ごしください。