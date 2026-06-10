県内から撤退していたハンバーガーチェーン店『バーガーキング』が再出店することになり、新潟市内の商業施設に11日オープンします。



世界120カ国以上に展開している『バーガーキング』。県内では2019年に新潟市西区にあった唯一の店舗が惜しまれつつ、閉店。その後もSNSを中心に出店を望む声や、新潟市内で2025年に限定のフードトラックを出店した際に大きな反響があったことから7年ぶりに県内に再出店することになりました。



大型ショッピングモールへの出店で買い物客や家族連れの利用を見込んでいます。



■髙橋泉アナウンサー

「こちらが人気No.1メニューの『ワッパーチーズ』です。ずっしり重みがあってボリューム満載です。」



最大の特徴は･･･この大きさ！

『ワッパー』とは、とてつもなく大きいことを意味していて、バンズの直径は約13cmと一般的なハンバーガーの1.4倍です。



■髙橋泉アナウンサー

「いただきます！お肉がジューシー。肉のうまみがギュッと凝縮されていて、少しスモーキーな味わい。そして、シャキシャキとした野菜とまろやかチーズと相性抜群です。」



バーガーキングは、11日午前11時にイオンモール新潟亀田インター内にオープンします。