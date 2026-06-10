リハビリ登板回避の千賀滉大の立ち位置は…現地記者が厳しい指摘「一歩手前に映る」「問題はトレード拒否権」
復帰に向けてリハビリに取り組む千賀。まずはコンディションを取り戻したい(C)Getty Images
メッツの千賀滉大が右腕の違和感のため、現地時間6月9日に予定されていたリハビリ登板を直前で回避した。米国内メディアでは「尺骨神経の炎症」とも報じられている。
【動画】相変わらずの切れ味に米評論家も脱帽…千賀滉大の代名詞「ゴーストフォーク」最新版の映像
千賀は腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りとなり、ここまで3度、マイナーのゲームでリハビリ登板を行ってきた。前回から中6日で予定されていた、今回の2Aでの登板を回避する原因となった症状が、新たな故障として扱われるかは定かではない。
米誌『Sports Illustrated』の公式サイト上でも千賀の登板回避を伝えるトピックを配信。その中では、千賀自身のコメントを掲載しており、現在の腕の状態について以下のような言葉を並べている。
「炎症が起きているわけではありませんし、これはケガとは言わないと思います。以前から話しているように理想のメカニクスを追求し、健康な状態を目指して、再びグラウンドに戻るために取り組み続けています。復帰はそれほど遠くないと思っています」
また、千賀への対応についてのカルロス・メンドーサ監督の意向も伝えており、「現時点でリハビリ登板プログラムから外す予定はないと明言した」と綴っている。
だが、記事を担当しているジェイソン・ペトルッチ氏は、「センガに関する失望的な報道が出るたびに、33歳の右腕はクイーンズの球団から見限られる一歩手前に近づいているように映る」などと主張。リハビリ登板の結果が振るわず、コンディション不良の問題もあることから、今後での放出の可能性にも言及し、「メッツにとって最大の問題は、センガが2023年に結んだ5年総額7500万ドル契約に“完全なトレード拒否権（フル・ノートレード条項）”を持っていることだ」と指摘。
さらに、千賀が契約期間内のためDFA（事実上の戦力外）とする場合でも球団の負担が大きいと訴えながらも、「球団編成本部長のデイビッド・スターンズは、この時点で『信頼して計算に入れることができない選手』に対して多額の保証額を抱え続ける価値があるのかどうか、判断を下すべき時期に来ているのかもしれない」として、処遇への持論を記している。
さまざまな意見がある中で、やはり現時点で千賀に求められるのは最低限、マウンドに登り続けることだ。そして、メジャーマウンド復帰への可能性をこの先も紡いでいくためには、実戦で目に見える結果を残していかなければならない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]