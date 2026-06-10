あらゆるものが値上がりする中、5月、過去最高値となったのが、鶏もも肉です。

比較的安価で家計の味方ともいえる鶏肉の高騰に、飲食店も頭を抱えています。

揚げ物の定番といえば「唐揚げ」。ランチメニューで唐揚げを提供する金沢市内の「居酒屋いたちゃん。」では。

訪れた客「頼まれてるのは？」「唐揚げ。カリカリっす。最高です」「鶏肉好きですね、唐揚げが一番好きですね」

久々江龍飛キャスターリポート「衣がサクサクで、肉がジューシーでおいしいです。この鶏肉が、今急激に値上がりしているんです」

2024年5月は１００ｇ135円→2026年5月は１００ｇ154円過去最高値

鶏もも肉の全国平均で見た小売価格は、2024年5月には100グラムあたり135円でしたが、右肩上がりで上昇し、5月は154円と過去最高値を更新しました。

なぜ、このような事態になっているのか。

鈴木憲和農水大臣「鶏肉の価格については昨今の物価高を背景といたしまして、消費者の節約志向により、牛肉やですね、豚肉から需要が鶏肉にシフトしていることなどが影響しているというふうに考えております」

また、世界的な鶏肉需要の高まりにより、輸入ものの価格も高騰。一部の外食事業者が国産の鶏肉に切り替えていることも相場を押し上げている一因となっています。

ブラジル産の鶏もも肉を使用するこちらの店では、中東情勢以降、円安や燃料費などの高騰により仕入れ値がこれまでの2割ほど上がっています。

久々江龍飛キャスターリポート「大学が近くにあり、学生客も多いこの店で提供されているのが、この唐揚げの食べ放題です」

食べ放題で注文する唐揚げの量は一人あたり10個以上。使用する鶏もも肉は1日8キロほどに上り、ひと月の仕入れ値は30万円ほどかかります。

唐揚げ食べ放題…値上げせざるを得ないが、喜ぶ人のためにやめない方向

居酒屋いたちゃん。北 剛至店長「食べ放題は、一応あったほうが喜ぶ人もいると思うので、その分値上げはこれだけしますみたいな感じになるが、食べ放題はやめない方向で」

食べ放題サービスを続ける一方、値上がりを価格に転嫁せざるを得ない現状もあります。

居酒屋いたちゃん。北 剛至店長「今、唐揚げ食べ放題の価格が1580円ですが、昔はいくらか」「昔は900円でした。3か月前は1280円でした。これくらい、せめて、この価格に設定しないと、お客さんも満足しないし、こっちも無理やしってなったらあれなので、都度原価と相談して」

店側と客の双方にとって悩ましい日々が続きそうです。