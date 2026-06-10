「下手くそ」チャント直後に適時二塁打→一挙10得点…大谷翔平の回答にファン反響「Bジェイズから何も学んでない」

ドジャースの一挙10得点の猛攻に敵地ファンは沈黙した(C)Getty Images

敵地ファンを黙らせた。

現地時間6月9日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」として先発出場し、7回に中前適時二塁打を放つなど、4打数1安打2打点、1四球と活躍。12-3のチーム勝利に貢献したこの試合は、終盤の劇的展開が注目を集めている。

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2-2の同点で迎えた7回無死一、三塁の第4打席。「ショウヘイ下手くそ」とチャントが沸き起こる中、相手捕手のけん制悪送球で1点を勝ち越すと、大谷は中堅への適時二塁打を放ち、チームに貴重な4点目をもたらした。さらに、そこからドジャース打線が大爆発。一挙10得点を挙げるビッグイニングとなった。

一連の出来事には、SNS上でも反響が続々。その中で米メディア『Jomboy Media』の公式X（旧ツイッター）は、実際のプレー映像を掲載し、「パイレーツが1イニング10失点を喫する直前、彼らのファンは『ショウヘイ下手くそ』とチャントを叫んでいた」と紹介している。