ドラフト指名に懸ける選手が豪快な一発でアピールです。

プロ野球・日本海リーグの石川ミリオンスターズは9日、金沢市民野球場でオリックスバファローズ2軍とのファーム交流戦に臨みました。

今シーズン、ミリオンスターズにとって3試合目となるNPB（日本野球機構）所属チームとの交流戦。

先発した輪島高校出身の右腕・宮下は4イニングを投げ、味方のミスなどによる初回の2失点のみに抑えます。

ミリオンスターズは星稜高校出身の4番・今井が、2回にオリックスのルーキー・森陽樹のストレートをレフト場外へ豪快に運び、1点差に。

さらに、4回にはタイムリーヒットで同点に追いつきます。

ホームランなど2打点の今井秀輔選手「真っすぐを狙っていた。（オリックス相手に）結果を出すため準備をしてきた中での一本だった」

しかし、ミリオンスターズは後続のピッチャーが捕まり、5回から8回までそれぞれ1失点。

9回に三谷のタイムリースリーベースで1点を返すも、3対6でオリックス2軍に敗れました。

ミリオンスターズの次の試合は12日のリーグ戦で、金沢市民野球場で滋賀ハイジャンプスと対戦します。