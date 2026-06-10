去年の自民党総裁選などでの自らの陣営による中傷動画の作成報道をめぐり、高市総理は公設秘書に確認したところ、動画作成者のやり取りとされる音声について、「似ているように思うが、確信は持てない」と言われたと明らかにしました。

中道改革連合 西村智奈美 衆院議員

「週刊文春に掲載され、現在無料公開されている音声記録につきまして、発言者が総理の公設第1秘書である木下氏本人であるか否か、その結果をご答弁をお願いいたします」

高市総理

「秘書本人に音声を確認させましたところ、『自分の声に似ているように思うが、編集されて発言が細切れになっていることなどから、内容も含め確信は持てない』と」

去年の自民党総裁選などで高市陣営が作った中傷動画の作成者と公設秘書のオンライン会議でのやり取りとされる音声について、秘書に確認させたことを明らかにした高市総理。

秘書は「似ているように思うが、確信は持てない」と話す一方、こう話したと言います。

高市総理

「昨年、信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加し、そこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということでございました」

また、週刊現代は、この日におこなわれたオンライン会議について、高市事務所が参加の事実を認める回答を得ていますが、高市総理はこれまで、秘書から「事実と違う」と説明を受けたと答弁してきました。

ところがきょう、高市総理は…

高市総理

「（回答書を週刊誌に）ごく一部抜き出されたところを私が電話で読み上げたものですから、回答した内容と違うと勘違いをしたということで、説明がございました」

このように話し、会議への参加は認めました。

ただ、高市総理は「これまで私も秘書もない」としていた動画作成者との「面識」については言及を避けました。

きょうの衆議院・法務委員会では、刑事裁判のやり直し＝「再審」制度を見直す刑事訴訟法改正案の審議がおこなわれ、再審無罪が確定した袴田巌さんの家族も傍聴に訪れました。

高市総理は「間違いなく再審制度を大きく前進させるものだ」と訴え、今の国会での成立に理解を求めています。