◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、美浦トレセン

レガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）の追い切りを見るのはいつも楽しみだ。東の名門・木村厩舎の中でも抜群の躍動感を誇る女傑。今回も動きには何一つ文句はない。

厩舎のパターン通りのＷコースで３頭併せ。僚馬の真ん中で脚をためると、直線では馬なりのまま極上のキレを見せ内アルセナール（５歳オープン）に併入、外ロスパレドネス（３歳１勝クラス）に半馬身先着を果たした。有馬記念以来となる今年始動戦でも、一切の不安はない最終デモ。木村調教師の「調教はうまくいっている」、太田助手の「無事に終えることができた」というさっぱりとした感想こそが順調さの証しだ。

昨年は結果の出ていないローテーション。だが、右前脚の剥離骨折による骨片の摘出手術を行った当時より、はるかに調整過程はいい。トレーナーも「まるっきりオーバーホール（立て直し）という時間があったんですけど。今年はそこの違いを感じる」と強調。１週前にも３頭併せで長めに負荷をかけており、４つ目のＧ１タイトル獲得へ向ける厩舎の力の入りようが伝わってくる。

なによりフィジカル面のパワーアップが著しい。今回の帰厩当時にかなり体が大きくなったなと思っていたが、当週を迎えてもシャープさを残したままサイズアップ。調教後馬体重は増やしてくるだろうが、多くは成長分だ。まさに充実期―。「こんな素晴らしい牝馬を今後のキャリアの中で管理することは、もしかしたらないかもしれない」。その指揮官の言葉からも手応えが存分に伝わった。（角田 晨）