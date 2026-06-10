6人が亡くなった三重県の新名神高速道路の事故の裁判が始まりました。検察側は、トラック運転手が事故直前まで「TikTokを見ながら運転し、スクリーンショットを撮ろうとしていた」と指摘しました。

3月の3連休初日。三重県亀山市の新名神高速で、大型トラックが渋滞の列に突っ込みました。

この事故で6人が死亡。乗用車で関西方面に観光へ向かう途中だった静岡県袋井市の松本幸司さん（45）一家5人と、兵庫県に帰省途中だった高峰啓三さん（56）が犠牲になりました。

過失運転致死の罪に問われている水谷水都代被告（54）は、時速およそ82キロで大型トラックを脇見運転。およそ9.4メートル手前で渋滞に気づき、急ブレーキをかけましたが、間に合いませんでした。

きょう、津地裁で始まった初公判。マスクにベージュのブラウス姿で法廷に立った水谷被告は、起訴内容に間違いがないか問われると…

水谷水都代被告

「ありません」

うつむきながら、小声で起訴内容を認めました。

検察側は冒頭陳述で、「TikTokで料理動画を見てスクリーンショットをしようとしたがうまくいかず、再度スクリーンショットを試み、13秒ほど脇見した」などと事故直前の状況を指摘しました。

松本幸司さん一家5人の遺族代理人 伊藤正朗 弁護士

「これが危険運転致死にならないのはおかしいという気持ちは持っている。過失運転致死の中で一番重い刑を望まれる」

トラックの運転中、日常的にTikTokの動画などを見ていたという水谷被告。危険な運転をなぜ続けていたのか、今後の裁判で明らかになるのでしょうか。