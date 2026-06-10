◇交流戦 ロッテ―中日（2026年6月10日 ZOZOマリン）

公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念した「TEAM26デー」が開催され、球団OBの岡田幸文氏、大嶺祐太氏、加藤翔平氏がゲストとして来場、試合前にセレモニアルピッチを行った。

3氏のコメントは以下の通り。

▼岡田氏 本日は貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。ライトスタンドからの岡田コールと応援歌は非常に嬉しかったですし、マリンでプレーした日々を思い出しました。ありがとうございました！

▼大嶺氏 久しぶりのマリンスタジアムでとても緊張しました。このような機会をいただき、本当に嬉しかったです。また、息子と娘に、自分が野球をしていたというところを見せることができたことも嬉しかったです。マリンでの大嶺コールを聞いて、「あぁ、プロ野球選手だったんだなぁ」と実感しました。

▼加藤氏 久しぶりのマリンで本当に楽しかったです。応援歌を聞いた時は本当に感動しました。改めて、マリーンズの応援は素晴らしいなと思いました。ありがとうございました！