市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす11日も朝から晴れます。12日・金曜日、13日・土曜日は雲が多めですが日差しはあるでしょう。一方、14日・日曜日はくもりで最高気温は29度、15日・月曜日は雨が降る見込みです。



気象台の週間予報です。

小野：

あす11日も晴れるでしょう。12日・金曜日、13日・土曜日は雲が多めですが、晴れ間があるでしょう。ただ、11日夜から12日は上空の寒気の影響で、石川県内は山地を中心に雷が発生する可能性があります。14日・日曜日はくもりで、金沢の予想最高気温は29度の予想です。15日・月曜日は、雨の降る時間があるでしょう。





雨が予想される15日の予想天気図です。

小野：

前線が北上し、低気圧が進んでくる見込みです。



改めて、気象台の週間予報です。

小野：

北陸4県の週間予報をお伝えします。上から、石川、富山、福井、新潟の順です。13日・土曜日までは同じような天気ですが、14日・日曜日は、新潟以外はくもりマーク一つ。15日・月曜日は、4県とも一時雨の予報です。



市川：

きのう9日もお伝えしたように、梅雨入りの発表がなくても、雨の情報には注意したいですね。

