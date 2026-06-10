6日に金沢市で行われた「百万石行列」で、石川県志賀町富来のキリコが乱舞しました。能登の復興を目指して… まつりにかける地元の思いとは？



金沢の初夏を彩る百万石まつりのメイン行事、百万石行列。



その行列の最後を、太鼓の力強い音色とともに練り歩いたのは…



輪島塗が施された石川県志賀町の富来地頭町区のキリコです。

一体、なぜ、能登のキリコが金沢の街なかを巡行したのかというと…





冨木八幡太鼓保存会・小山 正男 代表：「能登の富来でこんなすごい祭りあるげなってところは、やっぱり見せてやりたいわね」そこには、地元・富来の元気な姿を見て欲しいという、特別な思いがありました。この数日前。冨木八幡太鼓保存会・小山 正男 代表：「これはキリコとか、こっちは神輿、祭りの倉庫、祭り道具の倉庫」「小さいキリコ2つは小学生用、向こうは中学生」

キリコが置いてある倉庫を案内してくれたのは長年、地頭町区に暮らす小山正男さん。



冨木八幡太鼓保存会・小山 正男 代表：

「これはやっぱり輪島塗で屋根が豪華。これがやっぱり富来のキリコの特徴やね」



約1000年前、離れ離れになった男女の神様を引き合わせようとしたのが始まりとされる「冨木八朔祭礼」。

毎年8月、キリコや神輿が地元を練り歩き、街なかが熱気に包まれます。そして、祭りのムードを一層盛り上げるのが…



冨木八幡太鼓保存会・小山 正男 代表：

「勇ましさを感じるよ、太鼓は」



祭り歌に合わせて叩く太鼓の音です。



冨木八幡太鼓保存会・小山 正男 代表：

「平太鼓って胴の薄いやつもあるんやけども、これも音はなるよ。鳴るけど音の深みが全然… やっぱりこの長い胴の方が音の深みがある。やっぱり能登を探しても富来の太鼓は一番大きいし、凄みがあるわ」



小山さんは40代までキリコを担いだ後、20年余り、祭りの度にこの太鼓を打ち鳴らしてきました。

冨木八幡太鼓保存会・小山 正男 代表：

「キリコ、さっき自慢の話もあったけど、太鼓もこれは特に自慢できるわ」



震災の影響もありましたが、去年はなんとかキリコを出した地頭町区。



冨木八幡太鼓保存会・小山 正男 代表：

「やっぱりコロナ、地震、そんなもんにはやっぱり負けとられん。この祭りを継承していく責任もあるわ」



いまだ震災の爪痕が残る中、祭りを町の復興につなげたいと考えていた小山さん。

実はことし、ある催しにキリコを出そうと考えていました。それが、金沢百万石まつりのメイン行事、百万石行列です。



去年、奥能登・珠洲のキリコが巡行したのを見て、金沢市に参加を打診。行列への参加が5月、正式に決まったのです。



冨木八幡太鼓保存会・小山 正男 代表：

「楽しみあるんけども、ソワソワもするし、いわゆるやったことないことやからね、富来を離れてキリコを出すってことは、能登の富来でこんなすごい祭りあるげなってところは、やっぱり見せてやりたいわね」



迎えた百万石まつり当日。

富来のキリコ巡行には、地域住民や町の外へ避難した人、震災時に駆けつけてくれたボランティアなど約120人が参加しました。



巡行への参加者は：

「いい祭りせんかねっていう、その一言に尽きるかなと」

「富来町は震災以降、確実に人口も世帯数も減っているんですけど、パワーあるっていうところを見てもらいたいなと思ってます」



百万石行列の利家公役・大東 駿介 さん：

「皆の者、いざ出立じゃ！」



いよいよ行列が出発しました。その行列の最後尾を飾るのが、富来のキリコです。

そこには、小山さんの姿も…



歩みが進むに連れ、ばちさばきが激しさを増していきます。



観客：

Q. 見ていかがですか？

「最高！。もっともっと頑張ってほしい。どんどん応援するし」

「このキリコ、地元のとこなんで、金沢で見られてうれしいです」

2キロほどの行程を練り歩き、無事に終えたキリコの巡行。



巡行の参加者：

「能登の祭り、富来の祭りはこうしたものだっていうのを、沿道の皆さんに見せられたらという思い一心で、みんな盛り上げってくれて、中には富来の祭り知っているいる人もいて、一緒に歌ってくれたり見ていてうれしくなった」



富来地頭町区・坂野 満 区長：

「点数にすれば120点。100点満点中120点。途中で涙出てきた。被災したけどまだまだ、再建はこれから」



小山さんも、太鼓の音色に復興への思いを乗せました。

冨木八幡太鼓保存会・小山 正男 代表：

「すごい、やっぱりあの拍手で力をもらえたわ。気持ちで(太鼓を)叩きこむ、これは十分できたと思うわ。だから沿道の皆さんに、十分それが伝わったんじゃないかなと自分なりに解釈しているんですけど」「富来は負けない、これからもそういう気持ちで、負けない気持ちで頑張っていこうかなと」



富来は、絶対に負けない。



祭りとともに、小山さんはこれからも前に進み続けます。

