LA在住の桃井かおり、鰹節たっぷりのお豆腐ステーキ公開に「シンプルだけど美味しそう」「焼き色が最高」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月10日、自身のInstagramを更新。手作りのお豆腐ステーキを公開した。
【写真】LA在住の75歳有名女優「焼き色が最高」鰹節たっぷりのお豆腐ステーキ
桃井は「お豆腐ステーキ！忘れてたこのメニュー」とつづり、写真を投稿。「意外とお豆腐が食べられる。ポン酢で食べるか？お醤油だけか？レモンたらりもよし！！何もしないのも鰹節があるからよし！よし！」と紹介し、一口大に切り揃えたお豆腐をこんがりと焼き上げたお豆腐ステーキを披露した。美しい焼き色がついた豆腐の上には鰹節がたっぷりとかかり、付け合せには焼いたさやえんどうも彩りよく添えられている。
この投稿には「シンプルだけど美味しそう」「焼き色が最高」「鰹節たっぷりは嬉しい」「豆腐ステーキ真似したい」「食欲なくても食べれそう」「レモンたらりで食べてみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳有名女優「焼き色が最高」鰹節たっぷりのお豆腐ステーキ
◆桃井かおり、鰹節たっぷりのお豆腐ステーキ披露
桃井は「お豆腐ステーキ！忘れてたこのメニュー」とつづり、写真を投稿。「意外とお豆腐が食べられる。ポン酢で食べるか？お醤油だけか？レモンたらりもよし！！何もしないのも鰹節があるからよし！よし！」と紹介し、一口大に切り揃えたお豆腐をこんがりと焼き上げたお豆腐ステーキを披露した。美しい焼き色がついた豆腐の上には鰹節がたっぷりとかかり、付け合せには焼いたさやえんどうも彩りよく添えられている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「シンプルだけど美味しそう」「焼き色が最高」「鰹節たっぷりは嬉しい」「豆腐ステーキ真似したい」「食欲なくても食べれそう」「レモンたらりで食べてみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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