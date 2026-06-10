夏木マリ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/10】夏木マリが6月10日、自身のInstagramを更新。豪華な朝ごはんを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】73歳ベテラン女優「ボリュームがすごい」9つの小鉢＆ホットプレートの豪華朝食

◆夏木マリ、豪華な朝ごはん披露


静岡・熱海のプライベートヴィラを訪れている夏木は「ワイワイの朝ごはん 本日もよいスタート！」「よい日にね」とつづり、豪華な朝食の様子を公開。木製の引き出し型ボックスには、フルーツやヨーグルト、スクランブルエッグ、煮豆、きんぴらなど9種類の小鉢に加え、ホットプレートで焼くための食材も美しく収められている。

さらに、ホットプレートの上でアスパラガスやエリンギ、ソーセージ、ベーコンなどを本格的にグリルする様子も披露。ほかにも新鮮な卵やたっぷりのサラダ、具だくさんの汁物などが並んでいる。

◆夏木マリの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「豪華すぎて声が出た」「小鉢の彩りが綺麗」「ボリュームがすごい」「憧れの朝食」「全部美味しそう」「レベル高すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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