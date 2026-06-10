夏木マリ、9つの小鉢＆ホットプレートの豪華朝食公開に「彩りが綺麗」「レベル高すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】夏木マリが6月10日、自身のInstagramを更新。豪華な朝ごはんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】73歳ベテラン女優「ボリュームがすごい」9つの小鉢＆ホットプレートの豪華朝食
静岡・熱海のプライベートヴィラを訪れている夏木は「ワイワイの朝ごはん 本日もよいスタート！」「よい日にね」とつづり、豪華な朝食の様子を公開。木製の引き出し型ボックスには、フルーツやヨーグルト、スクランブルエッグ、煮豆、きんぴらなど9種類の小鉢に加え、ホットプレートで焼くための食材も美しく収められている。
さらに、ホットプレートの上でアスパラガスやエリンギ、ソーセージ、ベーコンなどを本格的にグリルする様子も披露。ほかにも新鮮な卵やたっぷりのサラダ、具だくさんの汁物などが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「豪華すぎて声が出た」「小鉢の彩りが綺麗」「ボリュームがすごい」「憧れの朝食」「全部美味しそう」「レベル高すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】73歳ベテラン女優「ボリュームがすごい」9つの小鉢＆ホットプレートの豪華朝食
◆夏木マリ、豪華な朝ごはん披露
静岡・熱海のプライベートヴィラを訪れている夏木は「ワイワイの朝ごはん 本日もよいスタート！」「よい日にね」とつづり、豪華な朝食の様子を公開。木製の引き出し型ボックスには、フルーツやヨーグルト、スクランブルエッグ、煮豆、きんぴらなど9種類の小鉢に加え、ホットプレートで焼くための食材も美しく収められている。
◆夏木マリの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「豪華すぎて声が出た」「小鉢の彩りが綺麗」「ボリュームがすごい」「憧れの朝食」「全部美味しそう」「レベル高すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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