BLACKPINKジェニー、大胆美腹筋のぞくコーデに反響「ウエストラインが綺麗すぎる」「圧倒的なオーラ」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が6月9日、自身のInstagramを更新。ブラレットを取り入れたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気K-POP美女「ウエストラインが綺麗すぎる」大胆美腹筋際立つ×ミニ丈から美脚披露
ジェニーは、屋外でのショットを複数枚投稿。カーキ色のブルゾンにチェック柄のブラレット、デニムのミニスカートを合わせたグランジを思わせるコーディネートを披露しており、引き締まった美しいウエストや豊かな胸元、ほっそりと長い脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「ウエストラインが綺麗すぎる」「抜群のプロポーションで格好良い」「ブルゾンの着こなしがお洒落」「圧倒的なオーラ」「プロポーションが完璧」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気K-POP美女「ウエストラインが綺麗すぎる」大胆美腹筋際立つ×ミニ丈から美脚披露
◆ジェニー、ブラレットトップス×デニムで美ウエスト披露
ジェニーは、屋外でのショットを複数枚投稿。カーキ色のブルゾンにチェック柄のブラレット、デニムのミニスカートを合わせたグランジを思わせるコーディネートを披露しており、引き締まった美しいウエストや豊かな胸元、ほっそりと長い脚が際立っている。
◆ジェニーの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ウエストラインが綺麗すぎる」「抜群のプロポーションで格好良い」「ブルゾンの着こなしがお洒落」「圧倒的なオーラ」「プロポーションが完璧」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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