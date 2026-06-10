初夏の味覚が最盛期を迎えています。

北信地域ではこの時季旬のネマガリダケを求めて、朝から行列ができています。



10日8時半前、下高井郡・山ノ内町の道の駅には、開店を待つ人の列ができていました。

客の目当てはというと…



中野市から

「タケノコ！」



毎年、5月から6月に旬を迎えるネマガリダケ。主に北信地域の山で採れる「チシマザサ」のことで若い芽をみそ汁やおこわにして味わいます。

開店とともに客は、一斉にネマガリダケの売り場へ。





Q.いくつ買った中野市から「5つ。自宅で、みんなで毎年食べる。この時季、タケノコ汁が最高」中野市から「3つ買えました。うれしいです」東京から来た観光客も…。東京から「お風呂の方が『ネマガリダケ、ネマガリダケ』って何度か話していたので。人気なのかなと」こちらは南信の辰野町からわざわざ来たというグループ…。辰野町から「もう売れちゃったのかい？どっか下にないかい？」なんとか残っていた3袋を買いました。10日に並んだ分は1時間もしない間に完売しました。道の駅に並ぶネマガリダケの一部は、山ノ内まちづくり観光局が生産者から買い取ったもので、この時季になると町内の集荷場に集められます。ここでは、加工品用の皮むき作業も行われています。観光局のスタッフ「昔はみなさん包丁で（皮に）筋を入れていました。この志賀高原産はやっぱりおいしいです」一方、町内では今年からある変化も。主な産地の志賀高原で、これまで宿泊者など一般にも許可されていたネマガリダケ採りが目当ての入山を今季は禁止としました。自然保護やクマによる人身被害を未然に防ぐための措置だということです。地元の生産者「基本、長いのとか細いのは残して、親竹にしてやろうというのはあるんだけど。とにかく太いの太いのをめがけて」町は、この週末に道の駅で開かれる「竹の子祭」をはじめ、ホテルや飲食店を通じて旬の味を楽しんでほしいとしています。山ノ内まちづくり観光局 下田裕一さん「旬のタケノコを食べられるのは、この時季だけなものですから、ぜひみなさんに味わっていただきたい。」