サッカー・FIFAワールドカップ2026が日本時間12日に開幕。日本代表の“若き守護神”GK鈴木彩艶選手は、悔しさを糧に初のW杯へ臨みます。

23歳の鈴木選手はイタリア・パルマに所属。ヨーロッパで最も守備に厳しいとされるイタリアで、日本選手初の正ゴールキーパーとして活躍しています。

ガーナ人の父と日本人の母を持ち、Jリーグ・浦和とクラブ史上最年少の16歳5か月11日でプロ契約。その後19歳で日本代表デビュー、20歳で海外に挑戦し、順調にステップアップを重ねてきました。

しかし24年のアジアカップで試練が。日本の正GKとしてピッチに立つも全5試合で8失点し、チームもベスト8で敗退しました。鈴木選手は「ミスを重ねて負けにつながってしまった。まだまだ成長しなければいけないと思った。非常に悔しかった大会」と振り返ります。

その後、本人も「キーパーに対する熱は他の国よりある」と語るイタリアに挑戦。研さんを積みレベルアップすると、W杯予選では10試合2失点と堅守でチームを支えました。さらに日本時間4月に行われたイングランド戦ではW杯優勝候補を完封。サッカーの母国からの歴史的初勝利に貢献しました。

自信をつけて臨む初のW杯。「1番はワールドカップで優勝すること。この大会にすべてを懸けている。初戦から決勝までしっかりとしたパフォーマンスを発揮できるように、日本代表としてぶつけたい」と力強く意気込みました。

(6月10日放送 日本テレビ『news every.』を再構成)