◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第2代表決定トーナメント2回戦 三菱重工East11―1全川崎クラブ（2026年6月10日 横浜）

4年連続の都市対抗出場を狙う三菱重工Eastが8回コールド勝ちで、第2代表決定トーナメント3回戦に進出した。「3番・右翼」としてスタメン出場した汐月祐太郎外野手（32）が2安打3打点。11得点の打線をけん引した。

「ストライクが来たらランナーを還す気持ちで積極的にいくつもりでした。良い打球が出て良かったです」

3―1で迎えた2回2死満塁の第2打席。カウント3―1からの5球目を捉えると、右中間を破る3点二塁打となった。「ライナーで外野を抜く打球が持ち味です」。理想とする打撃でチームに貢献すると、4回の第3打席でも右前打を放って好機を拡大した。

「僕らベテランの活躍次第。若手全員をドームに連れていきたい一心でやっています」

筑波大から入社して10年目となる今季。チームを勝たせたい一心で野球に取り組むが、もう一つのモチベーションがともに汗を流した仲間の存在だ。

「（4年間在籍した三菱重工広島は）ベテランの方々が多いチームで、社会人野球の基本を教えていただいた。予選や本戦の際には連絡もいただけますし、期待に応えたい思いはあります」

チームが合併し、三菱重工Eastが誕生したのが2021年。当時は同じ1993年生まれの同学年が多数在籍したが、今では大野亨輔、八戸勝登の3人だけとなった。「そういう（現役を引退した）メンバーの思いも、という気持ちもあります」。前日の東芝戦には昨年限りで勇退した久木田雄介さんも応援に駆けつけるなど、球友の思いも背負いながらグラウンドに立ち続けている。

「昨日の試合が終わった瞬間から“次だぞ”という声が出ていましたし、全員が前向きだった。一致団結して、今日の試合の臨めたと思います」

あす11日は第2代表決定戦進出をかけてENEOS（横浜、午後1時開始予定）と激突する。「ポジティブに捉えて、結果、勝てるように。チーム一丸でやっていきたい」。今大会の過去2試合は7打数1安打と苦しんできた中でのマルチ安打。復調のきっかけをつかんだ頼れるベテランがチームを鼓舞する。