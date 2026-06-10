米人気俳優ニコラス・ケイジの妻で女優・芝田璃子が７日（日本時間８日）、ドジャースタジアムでのデーゲームを３歳娘と観戦した。娘にとっては初めての観戦だったという。

「おベビ様のＤｏｄｇｅｒｓ観戦デビュー♡ パパラッチで上がったりしてますがお顔はヒミツ」と娘（※顔は加工）との笑顔の２ショットを公開。「３歳にはまだ早いかな？と思ってましたが、親の私が暑さでバテ、室内へ避難しようとすると『外で観たい！』と…私より楽しんでたかもしれない そして教えこんだわけでもないのに『Ｓｈｏｈｅｉ！！！』って叫んでました」とドジャース・大谷翔平選手を大好きになっていたことを明かした。別の人の動画でも、ネクストバッターズサークルにいる大谷の元へ、トコトコと歩いて近寄る姿があった。

グラウンドにほど近い一塁側のＶＩＰな席で観戦していたようで「母娘で楽しい時間を過ごせました♡」「家に帰るとすっかり自分の友達かのようにお父ちゃんに話してた」とパパにも楽しそうに報告していたという。芝田は黒く艶やかでサラサラのロングヘアの持ち主。娘は明るめのブラウンヘアだ。