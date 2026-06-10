広島県内では10日、カタクチイワシの漁が解禁となり、稚魚のシラスが水揚げされました。一方で、中東情勢の影響により水産会社からは不安の声です。



午前4時過ぎ、呉市の港を出た船が解禁されたカタクチイワシの漁に向かいます。狙うのは稚魚の「シラス」です。しかし、群れがなかなか見つかりません。



■石野水産 石野 忠勝 社長

「時間は（午前）5時なので、本当なら（網を）入れるんですけど」。





漁の解禁から15分遅れて網入れです。そして、2時間ほどかけて水揚げした結果は。■石野水産 石野 忠勝 社長「質はいいんですけどね。ちょっと量は、やっぱり少なかったですね、思ったより。200（kg）くらいでしょうね。」最初の水揚げは、去年の4分の1の量となる約200キロでした。釜ゆでし、乾燥させた“ちりめん”は10日、店頭に並びます。■石野水産 石野 智恵 さん「中東情勢の影響で燃油が入るかどうか、ギリギリまで社長も頭を悩ませてました。価格は維持したいので、なんとか量などの調整。でも、そんなにお客様にも負担をかけないように、というのは常に考えています。」シラス漁は7月から8月にかけて最盛期を迎え、10月まで行われる予定です。【2026年6月10日 放送】