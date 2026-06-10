タモリ、スーパースターだらけの『いいとも！』送別会で若手芸人に見せた“優しさ” 当事者が証言「すごすぎました」
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が9日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）に出演。タレントのタモリから掛けられた忘れられない言葉を明かした。
【写真】サングラス越しでもわかる？受賞を喜んだタモリ
この日番組では「芸能界で出会ったいいやつ発表会」と題してトークを展開。芸能人たちが経験した“いいやつ”エピソードを語り合った。
ゲスト出演した井口は、32年間（8054回）にわたって、放送されてきた『笑っていいとも！』の打ち上げでの一幕を振り返り「もうスーパースターだらけ。当然ながら僕らとかは違うテーブルにいたら、タモリさんが来て、『何やってんだよお前ら。お前らみたいな三流芸人ともう会わないでいいと思ったら清々する、お疲れ！』とタモリ自ら乾杯を行い、若手の井口らとも、長らく会話したといい、この気遣いに井口は「すごすぎました」と振り返った。
また後日も、タモリのスケジュールに合わせ、何度か『いいとも！』の打ち上げは続いたというが、ある時、ウエストランドとタモリだけしかいない、タイミングがあったというが「何聞いても答えてくださった」と感謝した。またその後、人気芸能人たちが集まり出し、井口は気を使ってタモリから遠くの席に移ろうとしたが、「何やっているんだよ。ここにいりゃいいんだよ。俺がほかのやつと話したいと思ったら俺が移動するから。お前はここにいろよ』って」と伝えられたといい、井口は「タモリさんは…」と改めて存在の大きさを実感している様子だった。
【写真】サングラス越しでもわかる？受賞を喜んだタモリ
この日番組では「芸能界で出会ったいいやつ発表会」と題してトークを展開。芸能人たちが経験した“いいやつ”エピソードを語り合った。
ゲスト出演した井口は、32年間（8054回）にわたって、放送されてきた『笑っていいとも！』の打ち上げでの一幕を振り返り「もうスーパースターだらけ。当然ながら僕らとかは違うテーブルにいたら、タモリさんが来て、『何やってんだよお前ら。お前らみたいな三流芸人ともう会わないでいいと思ったら清々する、お疲れ！』とタモリ自ら乾杯を行い、若手の井口らとも、長らく会話したといい、この気遣いに井口は「すごすぎました」と振り返った。