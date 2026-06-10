熊本県が外国人材をサポートする機関へアンケート調査をしたところ、今後3年間で約4000人の外国人材が必要となる見込みであることが分かりました。

【写真を見る】“約4000人の外国人材が必要“ 今後3年間の見通し 熊本県が監理団体など調査 木村知事「インドネシアと協議」

10日の県議会一般質問で、自民党の渕上陽一議員は「人手不足が顕在化している中、外国人材は地域経済を維持するため不可欠な存在」と見解を示した上で、木村知事に今後の見通しを尋ねました。

自民党 渕上陽一県議「本県で今後必要とされる技能実習生や特定技能外国人といった、いわゆる『外国人材』の数と必要人数は、把握しているのか」

熊本県内の外国人労働者数は過去最多

熊本県内の外国人労働者は、去年10月時点で約2万4000人と過去最多を更新しています。

木村知事は、外国人材をサポートする182の監理団体や登録支援機関を対象に、今年4月の調査結果を明らかにしました。

熊本県 木村敬 知事「回答した70団体から『今後3年間で、農業で約1500人、建設業で約500人、飲食料品製造業で約200人などの外国人材が必要』との回答が寄せられている」

求める国はインドネシア、ベトナム、カンボジア

調査によりますと、熊本県内では今後3年間で「3973人の外国人材が必要」との結果がまとまりました。

国別ではインドネシア、ベトナム、カンボジアの順で人材を求める声が多いということです。

木村知事は「一定規模の外国人材のニーズが確認された」とした上で、現在、インドネシアと人材育成の相互協力に向けた覚書締結に向け、協議を進めていることを明らかにしました。