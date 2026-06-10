カセットテープ国産60周年、渋谷などで展示イベント開催へ 「ラジカセが集結！」も
カセットテープ国産60周年を記念した『カセットの日』（株式会社Side-Bクリエーションズ）が、7〜8月にかけて東京・渋谷などで開催されることが発表された。
【画像】「ラジカセが集結！」のイメージ
カセットテープは、1962年オランダのフィリップス社により規格され、66年に日本メーカーが製造を開始。2026年は、国産化60周年の節目となる。
「カセットの日」は「TRACE」（トレース・布石をたどる）をテーマに、世界を風靡した日本ブランドのカセットやプレーヤーなどに触れてもらう機会となる。
企画は「TRACE」の頭文字5つで構成。Try（トライ：体験）「カセットに触れてみる！」、Revival （リバイバル：復刻）「当時デザインを懐かしむ！」、Art（アート：芸術）「カセットアートを見て楽しむ！」、Culture（カルチャー：文化）「新たなテープ文化を体験！」、Exhibition（エキシビション：展示）「ラジカセが集結！」となる。
■会場スケジュール
SHIBUYA 7月25日〜7月31日
「CASSE」
東京都渋谷区渋谷3丁目2-13 高橋ビル1階
カセットテープが聴けるカフェ in 渋谷。
SENDAI 8月7日〜8月11日
「Staghorn Records Analog Media Cafe」
宮城県仙台市青葉区一番町1丁目4-28 小松物産ビル2F
新譜・新刊のレコード・カセット・本を揃えたアナログメディアカフェ。
HAKONE 8月23日〜8月29日
「WPU HAKONE」
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-179
箱根の自然の中で、緩やかな人と人とのつながりが感じられる-そんなチルな空間を。
※仙台・箱根会場はアート展示が中心の開催となる（イベント詳細は後日発表）
【画像】「ラジカセが集結！」のイメージ
カセットテープは、1962年オランダのフィリップス社により規格され、66年に日本メーカーが製造を開始。2026年は、国産化60周年の節目となる。
「カセットの日」は「TRACE」（トレース・布石をたどる）をテーマに、世界を風靡した日本ブランドのカセットやプレーヤーなどに触れてもらう機会となる。
■会場スケジュール
SHIBUYA 7月25日〜7月31日
「CASSE」
東京都渋谷区渋谷3丁目2-13 高橋ビル1階
カセットテープが聴けるカフェ in 渋谷。
SENDAI 8月7日〜8月11日
「Staghorn Records Analog Media Cafe」
宮城県仙台市青葉区一番町1丁目4-28 小松物産ビル2F
新譜・新刊のレコード・カセット・本を揃えたアナログメディアカフェ。
HAKONE 8月23日〜8月29日
「WPU HAKONE」
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-179
箱根の自然の中で、緩やかな人と人とのつながりが感じられる-そんなチルな空間を。
※仙台・箱根会場はアート展示が中心の開催となる（イベント詳細は後日発表）