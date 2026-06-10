前回のW杯、開催国の中東カタールで自国代表を鼓舞する米国のサポーター/Buda Mendes/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）2026年サッカー・ワールドカップ（W杯）が、その栄光とともに間もなく開幕する。米国、カナダ、メキシコの3カ国で共同開催される今大会は出場国を拡大。途切れることなく繰り広げられる熱戦がファンを魅了する。

過去最多となる48チームが、サッカー界最高の栄誉であるトロフィーを懸けて合計104試合を戦う。このうちグループステージの試合は72試合と、大会史上最多の水準となる。

17日間に及ぶグループステージで、どの試合を見るべきか把握するのは至難の業だ。CNN Sportsに所属する我々（少なくとも筆者と同僚のベン・チャーチ）は、おそらく大会中の全試合を見ようとするだろう。たとえ時差に苦しめられることになろうとも。しかしサッカーにそこまで熱心ではない人や、この「ビューティフル・ゲーム」に興味を持ったばかりの人にとって、そうした観戦スタイルは現実的ではないかもしれない。

それでも心配は無用だ。本稿で我々は、ピッチ上で特に見応えのある試合になりそうな対戦カードをいくつか紹介する。これを参考にしてもらえれば、グループステージで最も興味深い試合の数々を見逃すことはないだろう。なお、ここで取り上げるのはあくまでもグループステージにおける極上の10試合であり、必ずしもストーリー性の観点から注目が集まる特定の試合に言及するとは限らない（具体的にはリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナルドの大会初戦など）。

ブラジル vs. モロッコ（グループC）

日時：6月14日（日）午前7時（日本時間）

会場：ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）、ニュージャージー州イーストラザフォード

注目ポイント：5度の優勝を誇るブラジルは、やや浮き沈みのある状態で大会に臨む。セレソン（ブラジル代表の愛称）は南米予選で5位に終わり、内容も精彩を欠いていた。しかし最近は調子を上げており、目下3連勝中だ。ビニシウス・ジュニオール、ラフィーニャ、エンドリッキといった世界屈指の才能に加え、ネイマール・ジュニオールやカゼミーロといったベテランスターも擁している。

一方のモロッコは、現在のアフリカ王者（異論もあり）で、ブラヒム・ディアス、アクラフ・ハキミ、そしてGKヤシン・ブヌらを擁する非常にバランスの取れたチームだ。前回の22年大会では準決勝進出の実績を残した。

オランダ vs. 日本（グループF）

日時：6月15日（月）午前5時（日本時間）

会場：ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）、テキサス州アーリントン

注目ポイント：オランダは、ファンから常に「ダークホース」と評されるチームの一つであり、それには十分な理由がある。攻撃・守備の両面に豊富なタレントを抱え、最近では24年の欧州選手権（準決勝進出）と22年のW杯（8強）でともに上位進出を果たしている。対する日本はアジア最強の呼び声も高く、6連勝中で大会に乗り込む。22年大会ではスペインやドイツといった強豪国を含むグループを首位通過しており、北中米の地でも恐れる相手はいないだろう。「サムライブルー（日本）」と「オランイェ（オランダ）」が激突するこの試合は、グループFの首位を決める一戦となる可能性が高い。

フランス vs. セネガル（グループI）

日時：6月17日（水）午前4時（日本時間）

会場：ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）、ニュージャージー州イーストラザフォード

注目ポイント：大会屈指の「死の組」とも言われるこのグループで、フランス語圏同士の対決は大変な盛り上がりが予想される。フランスはキリアン・エムバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーセ、デジレ・ドゥエ、ラヤン・シェルキらを擁し、優勝候補の一角として大会に臨む。一方のセネガルは25年のアフリカネーションズカップを形の上では制したが、決勝戦中のチームの振る舞いに端を発する一連の出来事によってタイトルを剥奪（はくだつ）された。それでも「テランガのライオンたち」の異名を取る代表チームには、才能豊かな選手が揃う。グループ2位、あるいは成績上位の3位チームの一つとして決勝トーナメント進出を果たす可能性が高いだろう。

イングランド vs. クロアチア（グループL）

日時：6月18日（木）午前5時（日本時間）

会場：ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）、テキサス州アーリントン

注目ポイント：欧州の強豪同士による激突。「スリーライオンズ（イングランド代表の愛称）」はブックメーカーの優勝予想で3番人気とされており、ハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム、ブカヨ・サカ、デクラン・ライスらを擁する豪華な布陣を誇る。国内では「フットボールが故郷に帰ってくる（football’s coming home）」という長年の夢を実現する期待と希望が高まっており、トーマス・トゥヘル監督率いるチームには大きなプレッシャーがかかるだろう。対するクロアチアは近年のW杯で期待以上の成績を残している。18年ロシア大会では準優勝、22年大会では4強入りを果たした。その原動力となったのがルカ・モドリッチ、イバン・ペリシッチ、マテオ・コバチッチらを中心とする「黄金世代」だ。果たして最後の挑戦のために再び結集したベテランたちに、もう一度快進撃を成し遂げるだけの力は残されているだろうか。

ノルウェー vs. セネガル（グループI）

日時：6月23日（火）午前9時（日本時間）

会場：ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）、ニュージャージー州イーストラザフォード

注目ポイント：アーリング・ハーランド。その名に尽きる。以前、同僚のベンが「注目選手」の記事で触れていたように、初めてのW杯に臨む身長約196センチの得点マシーンには世界中の視線が集まるだろう。ノルウェーは欧州予選を圧倒的な強さで突破した。得点37に対し失点はわずかに5。37得点中驚異の16得点をハーランドが叩（たた）き出している。この試合はノルウェーにとってグループステージ2戦目となるが、グループIの2位争いを左右する一戦になる可能性が高い。

エクアドル vs. ドイツ（グループE）

日時：6月26日（金）午前5時（日本時間）

会場：ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）、ニュージャージー州イーストラザフォード

注目ポイント：ここは説明が必要かもしれない。ドイツが注目チームの一つであることは理解できるだろう。4度のW杯優勝を誇り、知名度の高い選手も多い。しかし、エクアドルはどうだろうか？ まず同代表は過酷な南米予選を2位で通過した。コロンビア、ウルグアイ、ブラジルを上回る成績だ。第二に、その戦力は非常に過小評価されているがチームの結束力は強く、簡単に屈する相手ではない。そして第三に、このチームは極限環境でのプレーに慣れている。首都キトのエクアドル代表のホームスタジアムは標高約2770メートルを超える地点に位置する。厳しい環境で戦い抜いた経験は、今大会のどの会場でもチームにとって有利に働くだろう。彼らからは目が離せない。ことによると、グループEの首位通過さえあり得るかもしれない……。

トルコ vs. 米国（グループD）

日時：6月26日（金）午前11時（日本時間）

会場：ロサンゼルス・スタジアム（SoFiスタジアム）、カリフォルニア州イングルウッド

注目ポイント：まさかUSMNT（米国男子代表）の試合が今回のリストに入るとは予想外だっただろうか？ サポーターには嬉しいサプライズだ。この試合は非常に見応えのあるものになるだろう。トルコは大会前まで8試合無敗を維持している堅実なチームで、欧州予選ではスペインとアウェーで2―2の引き分けも演じた。サッカー界屈指の若手スター、アルダ・ギュレルを擁し、世界有数の熱狂的なサポーターを持つことでも知られる。対する米国は本大会出場までに浮き沈みの激しい道のりをたどったが、セネガルに3―2で勝利した試合では大きな可能性を示した。トルコとのこの試合で、グループDの首位が決まる可能性もある。要チェックだ。

ノルウェー vs. フランス（グループI）

日時：6月27日（土）午前4時（日本時間）

会場：ボストン・スタジアム（ジレット・スタジアム）、マサチューセッツ州フォックスボロ

注目ポイント：ハーランド対エムバペが最大の見どころかもしれないが、ここでは先ほど触れたマイケル・オリーセについて語りたい。フランス代表のウインガーはバイエルン・ミュンヘンで素晴らしいシーズンを送り、チャンピオンズリーグ準決勝進出に貢献した。その好調ぶりは代表でも続いており、8日の北アイルランド戦（3―1で勝利）ではハットトリックを達成。その中にはペナルティーエリア外からの見事な個人技によるゴールも含まれていた。ちなみにここまで、ウスマン・デンベレについてはまだ一言も触れていない。それを踏まえるなら、「レ・ブルー（フランス代表）」がこの試合の本命であることは言うまでもないだろう。

ウルグアイ vs. スペイン（グループH）

日時：6月27日（土）午前9時（日本時間）

会場：グアダラハラ・スタジアム（エスタディオ・アクロン）、メキシコ・サポパン

注目ポイント：大会優勝候補のスペインにとって、おそらくグループステージで最も厳しい試合になるだろう。ウルグアイはW杯を2度制した南米の雄だ。「ラ・ロハ（スペイン代表）」はピッチ全体に才能ある選手を揃えているが、注目の的は神童ラミン・ヤマルだ。バルセロナ所属の10代のスーパースターは、本来の力を全て発揮すれば世界最高の選手と目されている。ハムストリングの負傷によりラ・リーガのシーズンを早期終了したものの、6月15日のカボベルデ戦には出場できる見込みだ。フェデリコ・バルベルデのようなワールドクラスの選手を擁するとはいえ、「ラ・セレステ（ウルグアイ代表）」がスペインに勝つ公算は小さい。ただ試合自体は、ウルグアイのような強度の高い相手に対し、ヤマルのパフォーマンスを見極める絶好の機会となる。ヤマルが最高のコンディションを取り戻しているなら、ラ・ロハを止めるのは至難の業だろう。

コロンビア vs. ポルトガル（グループK）

日時：6月28日（日）午前8時30分（日本時間）

会場：マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）、フロリダ州マイアミガーデンズ

注目ポイント：理論上は、この試合がグループK最高のカードであり、グループ首位通過を決める一戦になる可能性が高い。コロンビアは南米予選を3位で終えたが、他の3カ国と勝ち点では並んでいた。また24年コパ・アメリカでは準優勝を果たしている。「ロス・カフェテロス（コロンビア代表）」には、バイエルン・ミュンヘンのスター選手ルイス・ディアスがおり、ポルトガル守備陣にとって厄介な存在となり得る。

一方、ポルトガルはブックメーカーによる大会優勝候補の4番手に挙げられており、非常に強力な陣容を誇る。ビティーニャ、ジョアン・ネベス、ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シウバを擁する中盤は、大会屈指と言っても過言ではない。全盛期が過ぎたとはいえ、クリスティアーノ・ロナルドもこのポルトガル代表に招集されており、ロベルト・マルティネス監督が適切な場面で起用できれば、試合を左右する存在となるかもしれない。