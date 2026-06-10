中東情勢を受けたナフサの供給不安は、部品メーカーや自動車メーカーなど幅広い製造業に影響を及ぼしています。業績や事業継続に関わる深刻な影響を受けている企業が6割以上あることが、明らかになりました。

■「調達コストの上昇」影響も大きく

長引く中東情勢の影響について製造業500社に聞いた調査では、「軽微な影響」との回答が30.6％だった一方で、「業績に影響が出るレベル」が48.4％、「事業継続に支障がある」が13.6％と、深刻な打撃が広がっていることがわかります。

中でも「調達コストの上昇」が与える影響は大きく、7割近くの企業が原材料などを調達する際のコストが10％以上値上がりしたと回答しています。

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調査を行った会社によると、石油関連製品のサプライチェーンは何段階にも及ぶため影響を正確に把握することが難しく、そのことが混乱と不安を大きくしていると分析しています。

■「来春まで石油の安定供給が可能な見通し」

企業に対する中東情勢の影響が続くなか、そもそも現在の原油の調達はどうなっているのか、経済部・岩田明彦記者が解説します。

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政府が示すデータによると、徐々に改善してきているとみられます。

4月は従来の25％しか調達できておらず、残りは備蓄の放出でしのいでいました。

そこから今月はホルムズ海峡を経由しない中東ルートやアメリカなど調達先を広げ、およそ8割まで回復する見通しが示されています。

政府は今後も代替調達をすすめ、「年度を越えて、来年の春まで石油の安定供給が可能な見通し」だとしています。

■政府の説明…民間から「そのまま想定に折り込むことはリスク」

ただ、民間からはそこまで楽観できないとの声もあがっています。

石油元売りの関係者は、今は3か月先を目安に調達しているということで、必ずしもその先が確保できているものではなく、政府の説明について「額面上の日数をそのまま想定に折り込むことはリスクがある」と、慎重な言い方をしています。

つまり、来年春までもつとの確信は、持てていないということです。

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――石油由来のナフサについても政府は量が足りていると説明

9日、赤沢経済産業大臣は、ナフサやナフサ由来の製品あわせて前年と同量、つまり今の必要量は供給しているものの、流通の過程で過剰発注する企業などが一因で不足が起きていると話しました。

私たちの取材でも中東情勢悪化後、通常の1.5倍の発注がきているという梱包材のメーカーもありました。不安に駆られた企業にとっては、なるべく多く発注しておこうとするのも合理的な判断です。

ただ、実際に製造業の現場では、いまだにエンジンオイルなど一部のナフサ製品が「足りない」との声も聞かれます。

政府には、そういった不足している製品を含めた丁寧な情報発信と対策が必要だと思います。