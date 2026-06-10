滋賀・近江八幡市出身の元日本代表ＭＦ乾貴士（神戸）が、６月２８日（日）に滋賀県内で幼児・小学生対象（先着１５０人）のサッカー教室とトークショーを開催する。

サッカー教室は草津市内の「立命館大学びわこ・くさつキャンパス」内のＤａｉｇａｓエナジースタジアムでの開催。対象は年中〜小学生となっており、参加費は１人３０００円。乾が野洲高で全国高校サッカー選手権を制した時に１年先輩で、川崎やＣ大阪などでプレーした楠神順平氏とともに、子どもたちと交流しながら夢への第一歩を後押しする。

時間は午前９時半から１１時半。主催の「Ｔ＆Ｓスポーツスクール」が掲げるドリームプロジェクトの一環で行われる。

トークショーは大津市内の「フォレオ大津一里山」に場所を移し、地下１階センターコートで観覧無料で行われる。当日整理券の配布有り（先着２００名）。こちらも楠神氏とのトークセッションとなっており、午後２時〜２時４５分まで。

サッカー教室の応募、問い合わせは、主催の「Ｔ＆Ｓスポーツスクール」の公式サイトやＳＮＳから。トークショーの詳細は「フォレオ大津一里山」の公式ＨＰから確認できる。なおＴ＆Ｓスポーツスクールは「所属クラブのスケジュールの都合により、乾選手が急遽イベントに参加できなくなる可能性もございます。あらかじめご了承ください」としている。

◆乾 貴士（いぬい・たかし） １９８８年６月２日、滋賀・近江八幡市生まれ。３８歳。野洲高２年時に「セクシーフットボール」旋風を巻き起こし、全国高校選手権で優勝。０７年に横浜ＦＭ入団。０８年にＣ大阪へ期限付き移籍し、０９年から完全移籍。１１年にドイツに渡り、１５年からスペインに活躍の場を移した。２１年にＪリーグに復帰し、Ｃ大阪、清水、神戸でプレー。日本代表通算３６試合６得点。１６９センチ、６３キロ。既婚。