元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。著名人のＳＮＳへの投稿が思わぬ反響を呼ぶケースについて私見を述べた。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮ」ランキングのコーナーでは、モデルでタレントの藤田ニコルが第１子のお宮参り写真をＳＮＳで公開したところ、一部、「病気で子供を産めない人の気持ちを考えたことがあるか」という趣旨のコメントが投稿され、議論を呼んでいるという記事を紹介した。

作家の乙武洋匡氏が「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？ ……っていう世界線にしたいのか」とつづるなど著名人も巻き込んだ話題となっている今回の件について、中丸は「今回の藤田さんの一連の件に限らずなんですけど」と前置きした上で「随分前から何年も振り返ってみれば、ツイッターの出たてだった頃はもっと気楽だったというか。みんな、別に中身のない話かも知れないけど、なんか楽しいみたいなっていう空気感だったと思うんですけど…。なんか最近はＳＮＳ全般だと思うんですけど、ちょっと殺伐としてて、あまりいいエネルギー出てないなみたいな。自分もネガティブになっちゃいそうだなみたいな印象はありますね」と私見を述べていた。