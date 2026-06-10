もしもの時の安全を守るための自転車用のヘルメット。現在、着用は努力義務となっていますが、石川県内の着用率は2割程度に留まっています。このヘルメット、どのような効果があるのでしょうか。



石川県警が、サイクルイベント「GEORIDE HAKUSAN(ジオライド白山)」の参加者にインタビューして制作した、こちらの動画。

ヘルメットに対するポジティブなイメージを広めたいと、安全性だけでなく、被り方の工夫などについても紹介されています。





現在は、着用が努力義務となっている自転車用のヘルメット。着用の有無によって危険性に違いはあるのでしょうか。石川県警交通企画課・宮下 真希 警部：「自転車の交通事故で亡くなられた方の半分以上が、頭にけがをしていることがありますので」こちらは、ダミー人形を使った転倒実験の映像です。

ヘルメットを着用していない方には、頭蓋骨が骨折する衝撃を示す赤い色が広がっています。



また、石川県警によりますと、5月末までに発生した自転車が絡む事故では、ヘルメットを着用していた17人のうち12人が重体を免れたということです。



県警ではSGやJCFといった安全基準も参考に、ヘルメットを選んでほしいとしています。

