木村沙織、3歳息子とのコンビニお買い物ショットに反響「しっかり両手で持ってて可愛い」「真剣で愛おしい」
【モデルプレス＝2026/06/10】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が6月9日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。息子とのお買い物ショットを披露し、話題となっている。
【写真】39歳元バレー日本代表「しっかり両手で持ってて可愛い」3歳息子とのコンビニお買い物ショット
木村は「かわいいカーディガンは肌寒いときや日除け代わりにも使っています 大きめサイズにしたから長く着れそうで嬉しい〜」とつづり、コンビニエンスストアで買い物をしている息子の写真を公開した。両手にお菓子をしっかりと持った息子はブルーのオーバーオールに黄色と白のニットカーディガンを羽織り、真剣な表情で商品棚を見つめている。
この投稿に、ファンからは「しっかり両手で持ってて可愛い」「ママとのお買い物楽しいよね」「真剣で愛おしい」「このカーディガン欲しい」「何買うか悩んでるのかな？」などと反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元バレー日本代表「しっかり両手で持ってて可愛い」3歳息子とのコンビニお買い物ショット
◆木村沙織、買い物中の3歳息子の姿披露
木村は「かわいいカーディガンは肌寒いときや日除け代わりにも使っています 大きめサイズにしたから長く着れそうで嬉しい〜」とつづり、コンビニエンスストアで買い物をしている息子の写真を公開した。両手にお菓子をしっかりと持った息子はブルーのオーバーオールに黄色と白のニットカーディガンを羽織り、真剣な表情で商品棚を見つめている。
◆木村沙織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「しっかり両手で持ってて可愛い」「ママとのお買い物楽しいよね」「真剣で愛おしい」「このカーディガン欲しい」「何買うか悩んでるのかな？」などと反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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