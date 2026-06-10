杉浦太陽、あと追いしてくる第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿に反響「可愛すぎる」「天使」
【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の杉浦太陽が6月9日、自身のオフィシャルブログを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんがあと追いしている姿を披露し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「可愛すぎる」10ヶ月次女のハイハイショット
杉浦は「ハイハイマスター」「しっかりと、あと追いしてくるよ」「ユメ〜」とつづり、写真を投稿。夢空ちゃんが真剣な表情でハイハイしている様子や、笑顔でつかまり立ちしている姿などを披露している。
この投稿では「可愛すぎる」「天使」「狙いを定めた表情がたまらん」「追いかけられたらデレデレになっちゃう」「大変だけど嬉しいよね」「この時期だけの楽しみ」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「可愛すぎる」10ヶ月次女のハイハイショット
◆杉浦太陽、ハイハイであと追いする次女の姿公開
杉浦は「ハイハイマスター」「しっかりと、あと追いしてくるよ」「ユメ〜」とつづり、写真を投稿。夢空ちゃんが真剣な表情でハイハイしている様子や、笑顔でつかまり立ちしている姿などを披露している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿では「可愛すぎる」「天使」「狙いを定めた表情がたまらん」「追いかけられたらデレデレになっちゃう」「大変だけど嬉しいよね」「この時期だけの楽しみ」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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