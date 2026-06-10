福岡市のビジネスホテルで6月8日、モバイルバッテリーが発火し、宿泊客が一時、避難しました。身近なアイテムのトラブルが大きな事故につながらないよう、福岡県内で対策が進められています。

こちらは、NITE＝製品評価技術基盤機構による実験映像です。



直射日光の当たる車のダッシュボードにモバイルバッテリーを置いていると、突然、火が出ました。





モバイルバッテリーによる事故を防ごうと、県内では対策が進んでいます。

「博多バスターミナル」では。



■井ノ上新弥フィールドキャスター

「ありました。モバイルバッテリーはトランクルームに入れず、必ず車内へと書かれた注意喚起の張り紙があります。」



さらに。



■館内放送

「モバイルバッテリーは、バスのトランクルームにはお預けいただくことはできません。必ずお手荷物として客室までお持ち込みください。」



館内放送でも注意を呼びかけています。

福岡市内のレンタカー会社でも。



■咲福レンタカー・仲健太郎さん

「こちらのチラシを使って、モバイルバッテリーの車内放置への注意喚起をしています。車内に放置されることで、車両が廃車になるようなトラブルが増えています。」

NITEによりますと、モバイルバッテリーに使われているリチウムイオン電池による事故は、気温が高くなるこれからの時期に多くなる傾向です。



6月8日には、福岡市のビジネスホテルでも、充電中のモバイルバッテリーから火花が出て、客が避難するなどの騒ぎになりました。



暑さなどの外的要因に加え、事故の大きな要因となり得るのが「バッテリーの劣化」です。

事故を未然に防ぐため、福岡市では、こんな取り組みも進められています。



■井ノ上フィールドキャスター

「スーパーでよく見る、食品トレイや牛乳パックなどの回収ボックスの並びに、不要となったモバイルバッテリーを回収しています。」



去年12月から、不要となったモバイルバッテリーの回収場所を増やしました。



市役所や公民館など、市内74か所で対応しています。



■福岡市環境局・江頭英恵さん

「家庭ゴミで出すと、ゴミ収集車や処理施設の火災につながる恐れがありますので、指定の回収ボックスにお持ちいただくことをお願いしています。」

捨て方は簡単です。モバイルバッテリーの端子部分にシールを貼り、回収ボックスに入れるだけです。



モバイルバッテリーが膨張している場合は、区役所などに設置している資源物回収ボックスまでお持ちください。家庭ゴミとしては捨てることができないので気をつけましょう。



私たちの生活で身近な存在となっているモバイルバッテリー。自分の身を守るためにも、正しい知識で安全に利用したいものです。