

BE:FIRST・SOTA、RYUHEI、JUNON、STARGLOW・ADAM

BMSGに所属するBE:FIRSTのSOTA、RYUHEI、JUNON、STARGLOWのADAMが、スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」が配信するサッカーの祭典を盛り上げるオリジナル番組に出演することが決定した。

DAZNでは、日本時間６月12日に開幕するサッカーの祭典の全104試合がライブ配信されるとともに、大会期間中、リアルタイムのスタッツや各種データをライブ展開される試合の画面上に表示しながら楽しむ“新感覚データテインメント配信”「みんなでFIFAワールドカップ -DAZN PARTY LIVE-」や、毎日の大会の熱狂を振り返るデイリーハイライト番組「19時のFIFAワールドカップ -デイリーハイライト-presented by Coca-Cola」といった、多彩なコンテンツが展開される。

両番組には、音楽界・エンタメ界からサッカー愛にあふれるゲストが連日出演予定。BMSGからは、かねてよりサッカー好きを公言するSOTA、RYUHEI、JUNON、ADAMが出演者として名を連ねる。各出演日時などの詳細はDAZNプラットフォーム上で順次発表される予定だ。

DAZNオリジナル番組情報

■新感覚データテインメント配信「みんなでFIFAワールドカップ -DAZN PARTY LIVE-」

リアルタイムのスタッツや各種データをライブで展開する試合の画面上に表示しながら楽しむ、DAZNならではの「データテインメント（データ＋エンターテインメント）」配信です。スタジオには進行役となるMCと解説に加え、サッカー愛あふれる豪華ゲストが登場し、まるで視聴者の皆様と一緒に観戦をしているかのような熱狂と興奮をリアルタイムで共有します。

【出演】

矢部浩之、成田凌、桐谷美玲、ORANGE RANGE-HIROKI、RYOほか

【現役解説】（※50音順）

宇佐美貴史、佐藤恵充、田中パウロ淳一、谷晃生、吉田豊ほか

【解説】（※50音順）

内田篤人、岩政大樹、大久保嘉人、佐藤寿人、鈴木隆行、田中マルクス闘莉王、鄭大世、坪井慶介、中澤佑二、中山雅史、福田正博、福西崇史、松井大輔、水沼貴史ほか

【MC進行】

中川絵美里、中川安奈、笹木かおり

※MC進行、解説は回ごとに変わります

■毎日の熱狂をゴールデンタイムに！

「19時のFIFAワールドカップ -デイリーハイライト- presented by Coca-Cola」見逃してしまった深夜・早朝の熱戦もこれを見れば完璧！毎日19時より、その日に行われた全試合のハイライトや注目シーン、その後の試合の見どころをたっぷりとお届けするデイリーハイライト番組です。サッカー愛に溢れるMC陣が、日替わりで登場する豪華アーティストやタレントとともに、独自の目線で大会のトピックスを熱く、楽しく語り尽くす。

【番組ナビゲーター】

矢部浩之

【MC】

平子祐希 酒井健太(アルコ＆ピース)、純（しずる）、盛山晋太郎（見取り図）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、りんたろー。（EXIT）、橋本直（銀シャリ）

【現役解説】（※50音順）

宇佐美貴史、権田修一、昌子源、中山雄太、松木玖生、山田直輝ほか

【解説】（※50音順）

稲本潤一、岩政大樹、大久保嘉人、金崎夢生、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王、田中裕介、鄭大世、坪井慶介、長谷川アーリアジャス―ル、細貝萌、松井大輔、森脇良太ほか

※解説は回ごとに変わる

両番組には音楽界・エンタメ界から豪華ゲストが毎日登場

【出演ゲスト予定】（※50音順）

・ADAM（STARGLOW）

・飯島颯（SUPER★DRAGON）

・井口浩之（ウェストランド）

・浦野秀太（OWV）

・浦和希

・大塚剛央

・影山優佳

・黒木ひかり

・Ｋ(&team)

・河本準一（次長課長）

・櫻井海音

・櫻井佑樹

・JUNON（BE:FIRST）

・白井悠介

・瀬口黎弥(FANTASTICS)

・SOTA（BE:FIRST）

・田中真琴

・玉井詩織（ももいろクローバーZ）

・土屋神葉

・長尾謙杜（なにわ男子）

・中川勝就（OWV）

・中務裕太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

・輝（aoen）

・樋口幸平

・冬野心央

・増子敦貴（GENIC）

・まるぴ

・盛山晋太郎

・山中柔太朗（M!LK）

・優樹（aoen）

・RYUHEI（BE:FIRST）

※各ゲストの出演スケジュールはDAZNプラットフォーム上でお知らせ

※リストに記載のないゲストも順次追加発表が予定されている