自己最速の160キロ！――と言っても二軍戦の話だが……。

【これが俺の生きる道】中日について俺が思うことを言っちゃおう

中日の高橋宏斗（23）が9日、二軍ハヤテ戦に先発。3回1安打無失点に抑え、自己最速を2キロ更新する160キロをマークした。

今季は1勝6敗、防御率4.38で1日に登録抹消。もっか二軍で再調整中だ。

中京大中京から2020年ドラフト1位で入団。エース候補として期待されており、高卒2年目の22年に一軍デビュー。着実に経験と実績を積み重ね、24年は12勝4敗、リーグトップの防御率1.38でタイトルを獲得。さらに被本塁打1は、2リーグ制以降の規定投球回数到達内で歴代最少。名実ともに竜のエースとなったはずだったが……。

中日OBは「投球フォームに四苦八苦している」と、こう続ける。

「高橋が師匠と仰いでいるのが、現ドジャースの山本由伸（27）です。22年オフに弟子入りし、毎年自主トレを行っている。24年のキャンプでは突如、山本ばりのすり足フォームをブルペンで披露。当時の立浪監督ら首脳陣を困惑させるとともに、『球団に相談もなく勝手なことをするな』と怒られ、フォームを戻した経緯がある」

このフォーム変更は山本の助言によるものという。当時、オリックスに在籍していた山本は日刊ゲンダイに、こう明かしていた。

「詳しい箇所は言えませんが、高橋はこれまでのフォームだとケガのリスクがあった。あのままだと、いつか故障しかねない。だからアドバイスをしたんです」

前出の中日OBが言う。

「山本の助言以前は左足を大きく踏み出し、テークバックも大きかった。山本はおそらく、肩ヒジ、あるいは脇腹などの故障を懸念していたのではないか。24年キャンプで首脳陣に怒られてからは一度は元のフォームに戻したものの、現在はダルビッシュ（現パドレス）らがやるような、テークバックの小さいショートアームで投げている。体への負担が少ないと言われているフォームで、山本に伝えられた『故障リスク』が念頭にあるのでしょう。しかし、今季はそれで打ち込まれているのだから、まだまだ試行錯誤は続きそうです」

自分との戦いが終わるのはいつの日か……。

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中日と言えば、日刊ゲンダイでは山粼武司氏による「これが俺の生きる道」を連載。プロ野球ファンは要チェックだ。