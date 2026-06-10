県内で相次ぐクマの出没。人の生活圏での目撃は、去年の2倍近くに増えています。

こうした中、ホームセンターでは、クマを撃退するスプレーなど対策グッズの需要が高まっています。



日常生活を脅かすクマ。その姿は先月、松本市にある住宅街の公園にも…。

県のまとめでは、先月、生活圏でのツキノワグマの目撃は、113件と去年の2倍近くに増えています。





安曇野市のホームセンターでは…綿半ホームエイド穂高店 宮下文男フロアマネージャー「これだけ実際出没が増えていると、かなり買う方が多い」クマ対策グッズの今年3月から5月までの売り上げが、去年と比べて約5倍に。綿半ホームエイド穂高店 宮下文男フロアマネージャー「一番効くものがほしいという問い合わせが多い」約50種類の商品がそろう中、注目を集めているのが、“クマ撃退スプレー”です。クマに向かって直接噴射し、クマを近づけないようにするもので、税込み2万1780円。去年は、販売数が0でしたが今年は3月以降、2本売れています。また、クマを寄せ付けないようにするスプレーや、クマ鈴などの音を出す商品は、一部が品薄や欠品となっています。綿半ホームエイド穂高店 宮下文男フロアマネージャー「拡声器から犬の声が出て効果があるというものなんですけど、今全部売れてしまい在庫がないという状態です。皆さん日常の切実な思い、身の安全を守りたいという思いが出ているのかなと思います」6月は、繁殖期を迎え、オスグマの行動範囲が広がるため、こうした身を守る備えなどより一層注意が必要です。