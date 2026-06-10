署名が13万筆を超えた巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名の運営が10日、公式Xを更新。巨人および読売新聞社に、署名および要望書を送付したと発表した。

同アカウントで「本日、読売巨人軍様ならびに読売新聞グループ本社様へ、簡易書留にて署名および要望書を送付いたしました。約13万人の皆様からお預かりした想いを、無事にお届けする段階まで進めることができました」と明かし、「改めまして、ご署名・拡散・温かいお言葉など、様々な形で本活動を支えてくださった皆様に心より感謝申し上げます」と感謝を伝えた。

その上で「本活動については、様々なご意見やお考えがあることも承知しております。私たちも、この活動や署名そのものが全てを解決するものだとは考えておりません」とし、「提出をもって当初の目的は一区切りを迎えたと考えておりますので、到着確認および最終報告を行った後、アカウントを削除する予定です」と近日中に同アカウントを削除する予定であることも伝えた。

5月26日に「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から始まったオンライン署名は当初の目標だった「巨人の本拠地である東京ドーム収容人数の4万3500人」を大きく超える大反響となり、運営は5月28日、活動を前倒しで終了すると発表した。最終的には13万801筆が集まった。