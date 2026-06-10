女優池上季実子（67）が20日、自身のXを更新。SNS上で拡散されたビジュアル上の変化について、経緯を説明した。

池上は8日放送のBSフジ「クイズ脳ベルSHOW」に出演。その際の画像が拡散されると、前歯が1本欠けた様子で、顔のシルエットや雰囲気も一変したとして「別人？」「歯どしたん？」などの指摘が相次いでいた。

池上は「皆さん、色々言ってくれて有難う御座います」と反響にリアクションすると「顔はコロナの後遺症治療で、ステロイド投与中で、顔がパンパン、ムーンフェイス、なんです…(涙)」と説明。「治療が終われば治りますが今は治療優先で…ご容赦を！」とつづった。

さらに「そして、歯！」と続けると「本番直前になんと、差し歯取れちゃって…気を付けてたけど皆様に解ってしまったのね…」と明かした。

投稿に対しお見舞いのコメントが多く寄せられると、池上は「有難う御座います。治療に専念します」とコメント。さらに、当該画像の投稿者からも「直前で取れてしまわれたんですね！気になってしまって…すみませんでした」と謝罪のコメントが寄せられると、池上は「どうする事も出来なくて…見つかっちゃった」と苦笑の絵文字を添え「驚かせてごめんなさい。私から皆さんにドッキリです（笑）失礼しました」と、おちゃめに返す“神対応”も見せた。