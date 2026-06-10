山梨県北杜市は、初夏の風物詩になぞらえる「北杜市明野サンフラワーフェス2026」を7月18日（土）から8月16日（日）まで開催する。会場は北杜市明野町内の特設会場。入場料は無料だが、車での来場時は駐車場協力金が必要となる。

南アルプス、八ヶ岳、富士山といった壮大な山々を背景に、広大な農地に約60万本のひまわりが一面に咲き誇る景観が楽しめるイベント。日照時間日本一を誇る北杜市明野町において、毎年多くの観光客や撮影ファンが訪れる地域資源を活かした催しとして展開される。

夜間に行われる「ひまわり畑のライトアップ」について、今年は初めて一般向けにも公開されるという。日中の青空の下で広がる風景とは一味違う、夜の静寂の中に浮かび上がるひまわり畑の幻想的な景観を鑑賞できる初の機会となる。開催日は8月14日（金）を予定。

また、Instagramで「北杜市明野サンフラワーフェス フォトコンテスト」の開催も決定。募集期間はフェス開幕日の7月18日（土）から9月4日（金）まで。同フェス会場で撮影したひまわりや風景、家族のポートレートなどを対象とした作品を募集する。入賞者には北杜市の豪華特産品セットなどの賞品が用意されており、プロ・アマ問わず誰でも応募可能としている。

イベント名

北杜市明野サンフラワーフェス2026



開催期間

2026年7月18日（土）～8月16日（日）



会場

山梨県北杜市明野町 特設会場

※メイン会場：北杜市明野町上手5664地区

入場料

無料



駐車場協力金

普通車1,000円、二輪車500円