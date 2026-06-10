　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 40939(　　8084)
　　　　　 　 　 9月限　　　 42246(　　8409)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19876(　 17008)
　　　　　 　 　 9月限　　　 19203(　 17035)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8261(　　8239)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 135(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 634(　　 614)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1110(　　 572)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 730(　　 721)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1035(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3047(　　1025)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2791(　　 865)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6039(　　4995)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5627(　　5032)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3597(　　3176)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3048(　　2962)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8862(　　7542)
　　　　　 　 　 9月限　　　　9565(　　7551)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3697(　　3568)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5021(　　3068)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2384(　　2384)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8043(　　4716)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4657(　　4657)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　14(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2816(　　2058)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2071(　　1911)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1066(　　 750)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 626(　　 626)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 82207(　 32867)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2226(　　 916)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　36(　　　10)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 160(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 160(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 39094(　 17562)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1172(　　 456)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　 5)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5112(　　5112)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 174(　　 174)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1244(　　1244)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 166(　　 166)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 21255(　 21255)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 211(　　 211)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　19(　　　19)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース