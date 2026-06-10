主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 40939( 8084)
9月限 42246( 8409)
TOPIX先物 6月限 19876( 17008)
9月限 19203( 17035)
日経225ミニ 6月限 8261( 8239)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 135( 0)
9月限 634( 614)
TOPIX先物 6月限 1110( 572)
9月限 730( 721)
日経225ミニ 6月限 1035( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3047( 1025)
9月限 2791( 865)
TOPIX先物 6月限 6039( 4995)
9月限 5627( 5032)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3597( 3176)
9月限 3048( 2962)
TOPIX先物 6月限 8862( 7542)
9月限 9565( 7551)
日経225ミニ 6月限 3697( 3568)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5021( 3068)
9月限 2384( 2384)
TOPIX先物 6月限 8043( 4716)
9月限 4657( 4657)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 14( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2816( 2058)
9月限 2071( 1911)
TOPIX先物 6月限 1066( 750)
9月限 626( 626)
日経225ミニ 6月限 82207( 32867)
7月限 2226( 916)
8月限 36( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 0)
9月限 160( 0)
日経225ミニ 6月限 39094( 17562)
7月限 1172( 456)
8月限 13( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 5112( 5112)
7月限 174( 174)
8月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1244( 1244)
9月限 166( 166)
日経225ミニ 6月限 21255( 21255)
7月限 211( 211)
8月限 19( 19)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 40939( 8084)
9月限 42246( 8409)
TOPIX先物 6月限 19876( 17008)
9月限 19203( 17035)
日経225ミニ 6月限 8261( 8239)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 135( 0)
9月限 634( 614)
TOPIX先物 6月限 1110( 572)
9月限 730( 721)
日経225ミニ 6月限 1035( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3047( 1025)
9月限 2791( 865)
TOPIX先物 6月限 6039( 4995)
9月限 5627( 5032)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3597( 3176)
9月限 3048( 2962)
TOPIX先物 6月限 8862( 7542)
9月限 9565( 7551)
日経225ミニ 6月限 3697( 3568)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5021( 3068)
9月限 2384( 2384)
TOPIX先物 6月限 8043( 4716)
9月限 4657( 4657)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 14( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2816( 2058)
9月限 2071( 1911)
TOPIX先物 6月限 1066( 750)
9月限 626( 626)
日経225ミニ 6月限 82207( 32867)
7月限 2226( 916)
8月限 36( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 0)
9月限 160( 0)
日経225ミニ 6月限 39094( 17562)
7月限 1172( 456)
8月限 13( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 5112( 5112)
7月限 174( 174)
8月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1244( 1244)
9月限 166( 166)
日経225ミニ 6月限 21255( 21255)
7月限 211( 211)
8月限 19( 19)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース