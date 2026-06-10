　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 17541(　 16715)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4129(　　3397)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16246(　 16246)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7923(　　7923)
日経225ミニ　 　 6月限　　　362334(　362334)
　　　　　 　 　 7月限　　　　6101(　　6101)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　31(　　　31)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13707(　 12937)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4025(　　3293)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16893(　 16893)
　　　　　 　 　 9月限　　　　9179(　　9179)
日経225ミニ　 　 6月限　　　274549(　274549)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4893(　　4893)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　89(　　　89)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1929(　　1826)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1581(　　1581)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5235(　　5235)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4201(　　4201)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2568(　　2568)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3100(　　2430)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2713(　　2149)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7873(　　4671)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5215(　　3627)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1883(　　1883)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 6)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3713(　　1522)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1005(　　1005)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10936(　　6820)
　　　　　 　 　 9月限　　　 12254(　　8138)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1112(　　1112)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 240(　　 240)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　17(　　　17)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1784(　　1354)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1414(　　 984)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3791(　　3791)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4463(　　4463)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 710(　　 710)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7707(　　7707)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3510(　　3510)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11582(　 11582)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6253(　　6253)
日経225ミニ　 　 6月限　　　111499(　111499)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4311(　　4311)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 736(　　 732)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 732(　　 732)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2952(　　2552)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2633(　　2633)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2804(　　2804)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2301(　　2301)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2094(　　2094)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8170(　　7770)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7885(　　7885)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 634(　　 634)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 593(　　 593)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2972(　　2972)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3065(　　3065)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 152(　　 152)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 147(　　 147)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース