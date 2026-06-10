外国証券 先物取引高情報まとめ（6月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17541( 16715)
9月限 4129( 3397)
TOPIX先物 6月限 16246( 16246)
9月限 7923( 7923)
日経225ミニ 6月限 362334( 362334)
7月限 6101( 6101)
8月限 31( 31)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13707( 12937)
9月限 4025( 3293)
TOPIX先物 6月限 16893( 16893)
9月限 9179( 9179)
日経225ミニ 6月限 274549( 274549)
7月限 4893( 4893)
8月限 89( 89)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1929( 1826)
9月限 1581( 1581)
TOPIX先物 6月限 5235( 5235)
9月限 4201( 4201)
日経225ミニ 6月限 2568( 2568)
7月限 4( 4)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3100( 2430)
9月限 2713( 2149)
TOPIX先物 6月限 7873( 4671)
9月限 5215( 3627)
日経225ミニ 6月限 1883( 1883)
7月限 1( 1)
8月限 6( 6)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3713( 1522)
9月限 1005( 1005)
TOPIX先物 6月限 10936( 6820)
9月限 12254( 8138)
日経225ミニ 6月限 1112( 1112)
7月限 240( 240)
8月限 17( 17)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1784( 1354)
9月限 1414( 984)
TOPIX先物 6月限 3791( 3791)
9月限 4463( 4463)
日経225ミニ 6月限 710( 710)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7707( 7707)
9月限 3510( 3510)
TOPIX先物 6月限 11582( 11582)
9月限 6253( 6253)
日経225ミニ 6月限 111499( 111499)
7月限 4311( 4311)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 736( 732)
9月限 732( 732)
TOPIX先物 6月限 2952( 2552)
9月限 2633( 2633)
日経225ミニ 6月限 2804( 2804)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2301( 2301)
9月限 2094( 2094)
TOPIX先物 6月限 8170( 7770)
9月限 7885( 7885)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 634( 634)
9月限 593( 593)
TOPIX先物 6月限 2972( 2972)
9月限 3065( 3065)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 152( 152)
TOPIX先物 6月限 32( 32)
9月限 147( 147)
日経225ミニ 7月限 57( 57)
8月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17541( 16715)
9月限 4129( 3397)
TOPIX先物 6月限 16246( 16246)
9月限 7923( 7923)
日経225ミニ 6月限 362334( 362334)
7月限 6101( 6101)
8月限 31( 31)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13707( 12937)
9月限 4025( 3293)
TOPIX先物 6月限 16893( 16893)
9月限 9179( 9179)
日経225ミニ 6月限 274549( 274549)
7月限 4893( 4893)
8月限 89( 89)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1929( 1826)
9月限 1581( 1581)
TOPIX先物 6月限 5235( 5235)
9月限 4201( 4201)
日経225ミニ 6月限 2568( 2568)
7月限 4( 4)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3100( 2430)
9月限 2713( 2149)
TOPIX先物 6月限 7873( 4671)
9月限 5215( 3627)
日経225ミニ 6月限 1883( 1883)
7月限 1( 1)
8月限 6( 6)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3713( 1522)
9月限 1005( 1005)
TOPIX先物 6月限 10936( 6820)
9月限 12254( 8138)
日経225ミニ 6月限 1112( 1112)
7月限 240( 240)
8月限 17( 17)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1784( 1354)
9月限 1414( 984)
TOPIX先物 6月限 3791( 3791)
9月限 4463( 4463)
日経225ミニ 6月限 710( 710)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7707( 7707)
9月限 3510( 3510)
TOPIX先物 6月限 11582( 11582)
9月限 6253( 6253)
日経225ミニ 6月限 111499( 111499)
7月限 4311( 4311)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 736( 732)
9月限 732( 732)
TOPIX先物 6月限 2952( 2552)
9月限 2633( 2633)
日経225ミニ 6月限 2804( 2804)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2301( 2301)
9月限 2094( 2094)
TOPIX先物 6月限 8170( 7770)
9月限 7885( 7885)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 634( 634)
9月限 593( 593)
TOPIX先物 6月限 2972( 2972)
9月限 3065( 3065)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 152( 152)
TOPIX先物 6月限 32( 32)
9月限 147( 147)
日経225ミニ 7月限 57( 57)
8月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース