　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 27083(　 25314)
　　　　　 　 　 9月限　　　 13811(　 12545)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12282(　 11731)
　　　　　 　 　 9月限　　　 20887(　 20869)
日経225ミニ　 　 6月限　　　248441(　248441)
　　　　　 　 　 7月限　　　 10723(　　4723)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　30(　　　30)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 19514(　 16300)
　　　　　 　 　 9月限　　　　9050(　　8270)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 30744(　 29944)
　　　　　 　 　 9月限　　　 19658(　 19658)
日経225ミニ　 　 6月限　　　178836(　178836)
　　　　　 　 　 7月限　　　　6364(　　6364)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　55(　　　55)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9749(　　6512)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7262(　　5732)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13755(　 13718)
　　　　　 　 　 9月限　　　 13068(　 13050)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　9493(　　9493)
　　　　　 　 　 7月限　　　 12000(　　　 0)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16376(　　7219)
　　　　　 　 　 9月限　　　 15922(　　6927)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 38287(　 22243)
　　　　　 　 　 9月限　　　 37416(　 22680)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 24109(　　4077)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9009(　　6325)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6068(　　4968)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 24396(　 23363)
　　　　　 　 　 9月限　　　 25582(　 25582)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3087(　　2287)
　　　　　 　 　 7月限　　　　7039(　　　39)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　12)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 34600(　　9374)
　　　　　 　 　 9月限　　　 33301(　　8113)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 37090(　 12578)
　　　　　 　 　 9月限　　　 35490(　 14560)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2595(　　2595)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　33(　　　33)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16194(　 16036)
　　　　　 　 　 9月限　　　 10175(　 10175)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 36519(　 36195)
　　　　　 　 　 9月限　　　 23898(　 23888)
日経225ミニ　 　 6月限　　　130669(　130669)
　　　　　 　 　 7月限　　　　6064(　　6064)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3120(　　2918)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3366(　　2782)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4169(　　3529)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3698(　　3684)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2151(　　2151)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3000(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3195(　　2946)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3512(　　3154)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14700(　　6209)
　　　　　 　 　 9月限　　　　8514(　　6514)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 500(　　　 0)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5507(　　3908)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4898(　　3898)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5883(　　4883)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5663(　　4663)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1864(　　1864)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2023(　　2023)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3213(　　3213)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3303(　　3303)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 6)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース