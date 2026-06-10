外国証券 先物取引高情報まとめ（6月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27083( 25314)
9月限 13811( 12545)
TOPIX先物 6月限 12282( 11731)
9月限 20887( 20869)
日経225ミニ 6月限 248441( 248441)
7月限 10723( 4723)
8月限 30( 30)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19514( 16300)
9月限 9050( 8270)
TOPIX先物 6月限 30744( 29944)
9月限 19658( 19658)
日経225ミニ 6月限 178836( 178836)
7月限 6364( 6364)
8月限 55( 55)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9749( 6512)
9月限 7262( 5732)
TOPIX先物 6月限 13755( 13718)
9月限 13068( 13050)
日経225ミニ 6月限 9493( 9493)
7月限 12000( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16376( 7219)
9月限 15922( 6927)
TOPIX先物 6月限 38287( 22243)
9月限 37416( 22680)
日経225ミニ 6月限 24109( 4077)
7月限 8( 8)
8月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9009( 6325)
9月限 6068( 4968)
TOPIX先物 6月限 24396( 23363)
9月限 25582( 25582)
日経225ミニ 6月限 3087( 2287)
7月限 7039( 39)
8月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 34600( 9374)
9月限 33301( 8113)
TOPIX先物 6月限 37090( 12578)
9月限 35490( 14560)
日経225ミニ 6月限 2595( 2595)
7月限 33( 33)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16194( 16036)
9月限 10175( 10175)
TOPIX先物 6月限 36519( 36195)
9月限 23898( 23888)
日経225ミニ 6月限 130669( 130669)
7月限 6064( 6064)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3120( 2918)
9月限 3366( 2782)
TOPIX先物 6月限 4169( 3529)
9月限 3698( 3684)
日経225ミニ 6月限 2151( 2151)
7月限 3000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3195( 2946)
9月限 3512( 3154)
TOPIX先物 6月限 14700( 6209)
9月限 8514( 6514)
日経225ミニ 7月限 500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5507( 3908)
9月限 4898( 3898)
TOPIX先物 6月限 5883( 4883)
9月限 5663( 4663)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1864( 1864)
9月限 2023( 2023)
TOPIX先物 6月限 3213( 3213)
9月限 3303( 3303)
日経225ミニ 7月限 102( 102)
8月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27083( 25314)
9月限 13811( 12545)
TOPIX先物 6月限 12282( 11731)
9月限 20887( 20869)
日経225ミニ 6月限 248441( 248441)
7月限 10723( 4723)
8月限 30( 30)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19514( 16300)
9月限 9050( 8270)
TOPIX先物 6月限 30744( 29944)
9月限 19658( 19658)
日経225ミニ 6月限 178836( 178836)
7月限 6364( 6364)
8月限 55( 55)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9749( 6512)
9月限 7262( 5732)
TOPIX先物 6月限 13755( 13718)
9月限 13068( 13050)
日経225ミニ 6月限 9493( 9493)
7月限 12000( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16376( 7219)
9月限 15922( 6927)
TOPIX先物 6月限 38287( 22243)
9月限 37416( 22680)
日経225ミニ 6月限 24109( 4077)
7月限 8( 8)
8月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9009( 6325)
9月限 6068( 4968)
TOPIX先物 6月限 24396( 23363)
9月限 25582( 25582)
日経225ミニ 6月限 3087( 2287)
7月限 7039( 39)
8月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 34600( 9374)
9月限 33301( 8113)
TOPIX先物 6月限 37090( 12578)
9月限 35490( 14560)
日経225ミニ 6月限 2595( 2595)
7月限 33( 33)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16194( 16036)
9月限 10175( 10175)
TOPIX先物 6月限 36519( 36195)
9月限 23898( 23888)
日経225ミニ 6月限 130669( 130669)
7月限 6064( 6064)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3120( 2918)
9月限 3366( 2782)
TOPIX先物 6月限 4169( 3529)
9月限 3698( 3684)
日経225ミニ 6月限 2151( 2151)
7月限 3000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3195( 2946)
9月限 3512( 3154)
TOPIX先物 6月限 14700( 6209)
9月限 8514( 6514)
日経225ミニ 7月限 500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5507( 3908)
9月限 4898( 3898)
TOPIX先物 6月限 5883( 4883)
9月限 5663( 4663)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1864( 1864)
9月限 2023( 2023)
TOPIX先物 6月限 3213( 3213)
9月限 3303( 3303)
日経225ミニ 7月限 102( 102)
8月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース