「日経225オプション」6月限コール手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1644( 404)
BNPパリバ証券 232( 172)
JPモルガン証券 231( 103)
ソシエテジェネラル証券 188( 88)
SBI証券 143( 55)
松井証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 15( 15)
UBS証券 114( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
マネックス証券 12( 12)
楽天証券 26( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
インタラクティブ証券 7( 7)
フィリップ証券 6( 6)
ビーオブエー証券 55( 5)
三菱UFJ証券 104( 4)
安藤証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
シティグループ証券 500( 0)
野村証券 100( 0)
みずほ証券 50( 0)
◯6万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
みずほ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 176( 176)
BNPパリバ証券 167( 167)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
◯6万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 296( 246)
BNPパリバ証券 202( 152)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
バークレイズ証券 125( 25)
SBI証券 23( 17)
SMBC日興証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
岩井コスモ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
今村証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯6万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
フィリップ証券 7( 7)
SBI証券 14( 6)
楽天証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
UBS証券 300( 0)
ビーオブエー証券 300( 0)
野村証券 32( 0)
◯6万3875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 80( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1644( 404)
BNPパリバ証券 232( 172)
JPモルガン証券 231( 103)
ソシエテジェネラル証券 188( 88)
SBI証券 143( 55)
松井証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 15( 15)
UBS証券 114( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
マネックス証券 12( 12)
楽天証券 26( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
インタラクティブ証券 7( 7)
フィリップ証券 6( 6)
ビーオブエー証券 55( 5)
三菱UFJ証券 104( 4)
安藤証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
シティグループ証券 500( 0)
野村証券 100( 0)
みずほ証券 50( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
みずほ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 176( 176)
BNPパリバ証券 167( 167)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
◯6万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 296( 246)
BNPパリバ証券 202( 152)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
バークレイズ証券 125( 25)
SBI証券 23( 17)
SMBC日興証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
岩井コスモ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
今村証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯6万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
フィリップ証券 7( 7)
SBI証券 14( 6)
楽天証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
UBS証券 300( 0)
ビーオブエー証券 300( 0)
野村証券 32( 0)
◯6万3875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 80( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース