走行中の車とイノシシが衝突しました。新潟市秋葉区でイノシシの目撃が相次ぐなか、5月に車と衝突する事故が発生しました。幸いケガ人はいませんでしたが、車の前面がへこみ約40万円の修理代がかかったということです。



新潟市秋葉区を走行する車。ドライブレコーダーが捉えたのは『イノシシ』です。5月15日の夜、女性は仕事から車で帰宅途中にイノシシと衝突しました。前面はへこみ、しばらくしてエンジンが停止。冷却水が高温と表示されていたということです。修理代は約40万円でした。



■女性

「音は記憶にないくらい衝撃があって、ぶつかる位置が悪かったら自分の車もハンドル切って右側に突っ込んでいた可能性もあった。」



さらに、ドライブレコーダーにはイノシシ数頭の姿も･･･。



■女性

「せつなげにキーキー鳴いていて怖くて戻れなくて。そしたら脇を2頭走っていくのが見えたので、親子か何なのかとても怖かった。」



女性は警察に通報。その後、衝突したイノシシも含め姿が見えなくなったといいます。



新潟市秋葉区では今年に入りイノシシの目撃が相次ぎ、10日も矢代田で体長約1mのイノシシ1頭の目撃がありました。警察は、近くの住民に注意を呼びかけるとともに警戒活動を実施しています。