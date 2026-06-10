●梅雨の中休みが13日(土)にかけて続く

●梅雨の中休みは 昼夜の寒暖差が少々大きい日々

●惑星の競演を楽しもう…日没後&明け方に天文ショー

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きょう10日(水)は待望の青空が復活…朝の気温は15度前後と少しヒンヤリ空気でしたが、日中は力強い日ざしとともに、山口市内で10日ぶりとなる、気温が30度に届く真夏日となりました。





この梅雨の中休みで楽しみたいのが、昨日もお伝えした、日没後の天文ショー…今週は日の入り後の西の空で、“宵の明星”の「金星」と「木星」の明るい惑星同士が並んで輝き、さらに地平線ギリギリの所には「水星」もあり、水、木、金、3つの惑星が一緒に楽しめる空となっています。日が暮れた直後、午後7時半頃から1時間程度の間の西の空に注目していきましょう。





ところで、水、木、金星、以外の惑星はどこにいるのか、というと、今は明け方の東の空にあります。

新月間近の細い月のそばに、あす11日(木)の明け方は土星が寄り添い、さらに土曜日にかけて東の低い空にある火星に寄り添う形となります。

日の出1時間ほど前、午前4時頃、というところですが、早起きを頑張れる方はこちらにも注目して、月、火、水、木、金、土、そして太陽の日も加えて全曜日制覇もいかがでしょうか。





そんな夜の天文ショーもしっかり楽しめる梅雨の中休みが、木、金、土曜日頃までは続く見込みです。

梅雨前線は南で停滞するぶん、北からの少し涼しい空気に包まれやすいことで、朝晩は少しヒンヤリ、でも昼間は力強い日ざしでグンと気温が上がる、という昼夜の寒暖差が少々大きい日々も続きそうです。



夜の天体観察は軽く羽織るものを準備するなど、激しい気温変化に上手に対応をお願いします。



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あす11日(木)も引き続き晴天。朝軽く羽織物が欲しいくらいの少しヒンヤリとした空気ですが、日中は日ざしとともにハイペースで気温上昇…山口市内のほか広瀬も、最高気温30度を超える真夏日を見込んでいます。





日ざしタップリで紫外線も強烈な一日です。短い時間の外出でも、入念な日焼け対策を心掛けましょう。





金曜日、そして土曜日も梅雨の中休みが続き、日中の気温が30度に達する真夏日も続々と出てくるなど、日ざしとともに暑さが一段と厳しくなるでしょう。

日曜日から月曜日は梅雨前線の北上で雲が増え、少し雨が降るタイミングもある見込み。

また、来週後半ほど本格的な梅雨らしい、ぐずつく天気の日々になっていく、とみています。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

