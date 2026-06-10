歌手の近藤真彦（６１）が１０日、大阪市内で、テレビ大阪「大阪おっさんぽ」（関西ローカル）の取材会にお笑いコンビ、メッセンジャーの黒田有（５６）とともに出席した。

同番組の７月１８、８月１日放送（土曜、後７・５４）で黒田、橋下徹氏（５６）と出演する近藤はこの日、大阪の天満橋や天神橋筋商店街、京橋を街ブラ。黒田が「思春期のスーパーアイドル。晩酌して寝るが、きのうは酒を抜いた。スタッフに『ＮＧ多いでしょ？』って聞いたら『全然ＮＧがなくて』みたいな感じで。やっぱりスーパースターはすごい」とまさかの出演を驚いた。

午前３時半に起床し、気合十分でロケに臨んだ近藤は「大阪のああいう街を歩いたのはほぼ初めて。映画のセットみたいなところを歩いた。橋下さんに『やっぱりそれなりの治安なんですか？』と聞きました。いい経験をさせてもらいました」と笑顔。自身がおっさんにあたるかどうかを問われ「おっさんもいいところですよ。おっさんですよ」と自認した。

５月３１日にラストライブを行った嵐について問われた近藤は「質問されたから答えるんですよ」と前置き。「もう彼たちも相当いい年齢。だからタイミングもあったんだろうけど、そういう意味では、きょう僕らが行った立ち食いの店であったり、ビリヤードであったり、そういういろんなところに１人ずつ、自分らの意思で行けるようないい年齢になったんじゃないか」と言及した。

近藤は「ある意味、これからなんじゃないですかね、嵐は。グループじゃなくて、一人一人の」とメンバーにエールを送っていた。