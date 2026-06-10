歌手の近藤真彦（61）が10日、テレビ大阪の街ブラバラエティー「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58、7月4日から土曜後7・54）に初出演、大阪・天神橋筋商店街や京橋をMCの「メッセンジャー」黒田有（56）とロケを行った。

撮影終了後には取材に応じ「この番組、すごい楽しみにしてまして、今日朝3時半に起きました」などと少年のようなテンションで話した。

普段、大阪ではコンサート会場とホテルとの往復だけだそうで「大阪の街歩いたのはほぼ初めて。いい経験でした」と振り返った。

近藤は昨年12月に放送された浜田雅功（63）との「ごぶごぶ」（毎日テレビ、土曜後1・54）にも出演しており「あの番組は浜ちゃんとのマンツーマンで、彼とは何度も仕事したことがあったんでロケの時も“やりにくいなあ”とか言ってたんだけど、今日は黒田さんとも初めて（もう1人のゲスト）橋下（徹）さんとも初めてだったんで、すっごい助けてもらいました」と黒田に感謝した。

「おっさん」とつく番組名にも「オッサンも、オッサン。僕、オッサンと言われることにも抵抗ない」とあっさり。「老眼だし、コンサートでも“昨日白髪染めてきてね”って言うし」などと話し、隣の黒田にも「早く60歳になった方がいいよ」などと勧めていた。