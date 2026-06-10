6月9日、お笑い芸人・とにかく明るい安村が自身のInstagramストーリーズを更新。5月29日より公開されている映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の撮影オフショットとみられる写真を公開し、その激変ぶりが注目を集めている。

安村は《みんな明るい！》とコメントを添え、共演者とみられる男性2人と肩を組んだ写真を投稿。中央に立つ安村は、トレードマークでもある水着姿ながら、ふだんとは異なる派手なデザインを着用。さらに、明るい茶髪で、胸元や腕、脚には大きなタトゥーが施されていた。

ふだんの親しみやすい芸風からは想像もつかないワイルドな風貌で、映画の役作りとはわかっていても、思わず目を疑ってしまうほどだ。

「安村さんは同映画で、闇バイト組織のリーダー・ラビット役を演じています。実写映画で本格的な役柄に挑戦するのは初めてで、これまでのコミカルなイメージを覆す存在感を見せています。

今回公開された写真も、茶髪にタトゥーというビジュアルが役柄と見事にマッチしており、映画を見た人から “気づかなかった” という声が出るのも納得です。悪役ながら評判は上々のようですね」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《髪染めてタトゥーするだけでエンドロールまで全然わかんなかったんだけど》

《とにかく明るい安村の半グレは良かった》

といった声があがっている。

安村は、2014年からピン芸人として活動を開始。2015年に「安心してください、穿いてますよ」のネタで大ブレイクを果たした。その後もテレビを中心に活躍を続け、2023年には英国の人気オーディション番組『Britain’s Got Talent』に出演。決勝進出を果たし、海外でも大きな話題を呼んだ。

「じつは、同作では福士蒼汰さんもこれまでの爽やかなイメージを覆す肉体改造と役作りで話題になりました。安村さんもまた、“気づかなかった” という声が出るほどの変貌ぶりで、作品への没入感を高める存在になっているようです。

安村さんも、お笑い芸人としてだけでなく、役者としての新たな可能性を感じさせる出演になったのではないでしょうか。今後、映像作品への出演が増えるきっかけになるかもしれません」（同前）

いずれにせよ、とにかく明るい安村の新たな一面に、多くの人が驚かされたようだ。