81.2％。この数字は、民間企業が調査した来年春に大学を卒業する学生の就職内定率です。今月1日に採用選考活動が解禁されたばかりですが、すでに8割を超えています。売り手市場が続く中、石川県内の就活事情を学生と企業に聞きました。



10日から始まった「いしかわ就職フェア」。



11日までの2日間で、石川県内企業約120社が参加します。

学生側はどんな企業で働きたいのか、求める条件を聞きました。





学生は：「自分が一番見てるのは休みが多いのと、地元が近いところを特に重視して見ています」「理想的な働き方は、やっぱり今の時代だとプライベートとの両立が大切だと思っているので、福利厚生の面を中心にお話を聞いています」一方、依然として続く売り手市場に企業の担当者は…電子部品メーカーの採用担当者：「なかなかやっぱり理系は採用が難しくて、情報技術職だったりとか、充足できていない職種もあって」ハウスメーカーの採用担当者：「めちゃくちゃ大変です。早期選考がさらに前倒ししているっていう状態になってて、28年卒の学生さんと夏にどれだけつながるかっていうのが、正直勝負になってくるなって」

経団連などが定める新卒採用ルールでは、来年春に卒業する学生向けの場合、3月1日に広報活動が解禁、今月1日に採用選考活動が解禁となります。



一方で、民間企業の調査では3月の時点で約5割、今月1日にはすでに8割以上の学生が内定を獲得しているということです。

石川県労働企画課・曽根 友之 さん：

「企業の方の人材不足、人手不足の方が大きく、採用が難しければ企業としては早期から人材確保に動く、そういう流れにどうしてもなってしまっていると思います」



早期化する就職活動。この日の説明会も大学4年生を中心とした催しですが、なかには3年生の姿も…

大学3年生の参加者：

「周りが早くから就活を始めてるっていうのもあって、自分も出遅れないようになって思って」



売り手市場を背景とした、早期化の傾向が定着しつつある就活事情。



今後の行方が注目されます。

