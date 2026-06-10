【40代・50代】シミも毛穴も隠したい。でも隠しすぎない。2026初夏ベースメイクの新ルール
シミも毛穴も気になる。だからといって、ファンデーションやコンシーラーを重ねすぎていませんか？40代・50代のベースメイクは、「どれだけ隠すか」よりも「どう整えるか」が大切。2026年初夏は、厚くカバーするよりも肌本来の質感を活かした軽やかな仕上がりがトレンドです。自然と若々しく見える人は、ベースメイクの考え方に少し違いがあります。
隠しすぎると“肌そのもの”が見えなくなる
シミや毛穴を消そうとしてベースメイクを重ねると、肌全体が均一になりすぎてしまうことがあります。
確かにカバー力は高まりますが、その一方でツヤや立体感が失われ、厚塗りに見えやすくなることも。特に汗や皮脂が増える初夏は、崩れたときの印象も目立ちやすくなります。まずは鏡の前で肌をよく観察し、本当にカバーが必要な部分を見極めることが大切です。
若見えする人は“顔全体”で見ている
シミや毛穴だけに意識を向けると、ベースメイクは重くなりがち。でも、自然と若々しく見える人は、肌悩みを消すことよりも顔全体の印象を整えることを優先しています。
肌のトーンを均一に見せたり、自然なツヤ感を残したりすることで「きれいな肌印象」へと自然とつながるもの。細かなアラよりも、全体の雰囲気が印象を左右するのです。
ファンデーションもコンシーラーも“必要な場所だけ”
ファンデーションやコンシーラーは、顔全体に広げるのではなく必要な部分だけに使うのが今の主流です。
本当に気になる箇所だけを整えることで、肌本来の質感が残り、仕上がりも自然に。隠すことよりも目立たせないこと。その発想が、大人世代のベースメイクを軽やかに見せるポイントです。
今季は、完璧な陶器肌よりも、その人らしい肌の質感を活かすベースメイクが支持されています。シミや毛穴をゼロに見せることよりも、肌全体を自然に整えること。厚く覆うよりも、軽やかに仕上げること。その引き算が、初夏らしい抜け感と透明感につながる近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、メイクアップに関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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