22歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集発表に大反響 「存在感スゴすぎ」抜群プロポーションにネット騒然
“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が10日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】22歳“グラビア界のニュースター”、ネット衝撃の抜群プロポーション 水着ショットも（10枚）
先日3日、1st写真集（講談社）を7月29日に発売すると明かした高野。今回の投稿では「大大大反響ありがとうございます！」と感謝しつつ、写真集撮影のオフショットを公開。「ママチョイスなんだ〜！ 表情豊かすぎるわたし」とつづり、抜群のスタイルはもちろんのこと、眩しい笑顔やクールな表情でも魅せた。
ファンからは「本当におめでとう！」「存在感が圧倒的」「めっちゃ可愛いよ〜」「スゴすぎる」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）
【写真】22歳“グラビア界のニュースター”、ネット衝撃の抜群プロポーション 水着ショットも（10枚）
先日3日、1st写真集（講談社）を7月29日に発売すると明かした高野。今回の投稿では「大大大反響ありがとうございます！」と感謝しつつ、写真集撮影のオフショットを公開。「ママチョイスなんだ〜！ 表情豊かすぎるわたし」とつづり、抜群のスタイルはもちろんのこと、眩しい笑顔やクールな表情でも魅せた。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）