高野真央、ソロショット　※「高野真央」Instagram

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　“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が10日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。

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　先日3日、1st写真集（講談社）を7月29日に発売すると明かした高野。今回の投稿では「大大大反響ありがとうございます！」と感謝しつつ、写真集撮影のオフショットを公開。「ママチョイスなんだ〜！　表情豊かすぎるわたし」とつづり、抜群のスタイルはもちろんのこと、眩しい笑顔やクールな表情でも魅せた。

　ファンからは「本当におめでとう！」「存在感が圧倒的」「めっちゃ可愛いよ〜」「スゴすぎる」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。

　栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。

引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）