aespaが7月24日に日本ファーストミニアルバム『KISS N TELL』をリリースすることを発表した。

本作は、同名のリード曲「KISS N TELL」をはじめ、全6曲すべてが日本オリジナル楽曲という豪華な構成。TVアニメ『キルアオ』のオープニングテーマであり、今年のドームツアーでの初披露でも大きな話題を呼んだ「ATTITUDE」や、ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』の主題歌として音源化が待ち望まれていた「In Halo」などが収録される。2年間待ち続けたファンの渇望を満たし、この夏を最高に彩る充実のラインナップとなっている。

フィジカル商品は、前作「Hot Mess」で好評を博した仕様を引き継ぎ、さらにアップグレードした全3形態で展開される。「Limited Edition Ver.」はフォトブックが80ページへとボリュームアップし、新たに集合トレカとポストカードが追加された。「Poster Ver.」は、広げるとメンバー別のポスターが出現する仕様。メンバーのソロ４種に加えグループバージョンが加わり、全5種からランダムでの仕様となっている。これらに「KISS N TELL Ver.」を加えた全3種のCDのビジュアルでは、これまでにない幻想的でミステリアスな世界観を表現している。

特典も多く用意されており、ワーナーミュージック・ストア限定で発売となる「Poster Ver.」のコンプリートセット「Warner Music Store Edition」には購入者対象で「aespaユニットトレーディングカード」を5枚プレゼント。

また、6月30日までの期間に対象店舗にて『KISS N TELL』（Limited Edition Ver.／Poster Ver.／KISS N TELL Ver.）3形態同時セットをご予約いただくと「トレーディングカード4枚セット」をプレゼント。対象ストアはワーナーミュージック・ストア、タワーレコード、HMV、楽天ブックス、セブンネットショッピング、ec board aespa STOREの6店舗であり、各ストアごとにフォトカートの絵柄は異なる写真となっている。

さらに、後日発表予定のサプライズ施策も予定されており、今後の続報が注目される。