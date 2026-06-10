aespa、日本1stミニアルバム『KISS N TELL』発売決定
aespaが7月24日に日本ファーストミニアルバム『KISS N TELL』をリリースすることを発表した。
本作は、同名のリード曲「KISS N TELL」をはじめ、全6曲すべてが日本オリジナル楽曲という豪華な構成。TVアニメ『キルアオ』のオープニングテーマであり、今年のドームツアーでの初披露でも大きな話題を呼んだ「ATTITUDE」や、ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』の主題歌として音源化が待ち望まれていた「In Halo」などが収録される。2年間待ち続けたファンの渇望を満たし、この夏を最高に彩る充実のラインナップとなっている。
フィジカル商品は、前作「Hot Mess」で好評を博した仕様を引き継ぎ、さらにアップグレードした全3形態で展開される。「Limited Edition Ver.」はフォトブックが80ページへとボリュームアップし、新たに集合トレカとポストカードが追加された。「Poster Ver.」は、広げるとメンバー別のポスターが出現する仕様。メンバーのソロ４種に加えグループバージョンが加わり、全5種からランダムでの仕様となっている。これらに「KISS N TELL Ver.」を加えた全3種のCDのビジュアルでは、これまでにない幻想的でミステリアスな世界観を表現している。
特典も多く用意されており、ワーナーミュージック・ストア限定で発売となる「Poster Ver.」のコンプリートセット「Warner Music Store Edition」には購入者対象で「aespaユニットトレーディングカード」を5枚プレゼント。
また、6月30日までの期間に対象店舗にて『KISS N TELL』（Limited Edition Ver.／Poster Ver.／KISS N TELL Ver.）3形態同時セットをご予約いただくと「トレーディングカード4枚セット」をプレゼント。対象ストアはワーナーミュージック・ストア、タワーレコード、HMV、楽天ブックス、セブンネットショッピング、ec board aespa STOREの6店舗であり、各ストアごとにフォトカートの絵柄は異なる写真となっている。
さらに、後日発表予定のサプライズ施策も予定されており、今後の続報が注目される。
The 1st Japan Mini Album『KISS N TELL』
2026/7/24 Release
Pre-add, Pre-save：https://aespa.lnk.to/KISSNTELLDPu
CD予約：https://aespa.lnk.to/KISS_N_TELL
特設サイト：https://sp.wmg.jp/aespa_KISS_N_TELL/
[収録曲] ※収録内容4形態共通
・ 「KISS N TELL」
・ 「ATTITUDE」 (テレビアニメ『キルアオ』 オープニングテーマ)
・ 「In Halo」 (ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』主題歌)
他 全6曲
[Limited Edition Ver.]
WPCL-13778 ￥3,850(税込)
・80P写真集
・ポストカード付き
・トレーディングカード2枚封入（ソロ全4種より1種、集合2種より1種封入）
・応募シリアルコード1枚封入
・ロゴステッカー封入
[Poster Ver.]
WPCL-13779 ￥2,500(税込)
・Poster（グループ/ソロの全5種よりランダム1種）
・トレーディングカード（ソロは各メンバー対応絵柄1枚封入、集合は全4種よりランダム1種封入）
・応募シリアルコード1枚封入
・ロゴステッカー封入
[KISS N TELL Ver.]
WPCL-13777 ￥2,200(税込)
・12P歌詞ブックレット
・トレーディングカード（ソロ全4種より1種封入）
・応募シリアルコード1枚封入
・ロゴステッカー封入
[Warner Music Store Edition] ※Poster Ver. 5枚セット
WPCL-60124 ￥12,500(税込)
・Poster（グループ/ソロの全5種コンプリートセット）
・トレーディングカード（ソロ全4種より5枚封入）
・応募シリアルコード5枚封入
・ロゴステッカー5枚封入
Warner Music Store Edition]購入者限定特典
『KISS N TELL』（Warner Music Store Edition ※数量限定）購入／ご予約で、先着特典「aespaユニットトレーディングカード5枚」〈全12種のうちランダム5種〉をプレゼント！
6/30(火)までの早期予約限定の購入者特典
『KISS N TELL』（Limited Edition Ver.／Poster Ver.／KISS N TELL Ver.）3形態同時セットご予約で『トレーディングカード4枚セット』をプレゼント
◆ワーナーミュージック・ストア
3形態同時セットご予約で『トレーディングカード4枚セット』（ワーナーミュージック・ストア ver.）を1セットプレゼント
◆TOWER RECORDS ONLINE／TOWER RECORDS全店
3形態同時セットご予約で『トレーディングカード4枚セット』（TOWER RECORDS ver.）を1セットプレゼント
◆HMV&BOOKS online／HMV全店
3形態同時セットご予約で『トレーディングカード4枚セット』（HMV ver.）を1セットプレゼント
◆楽天ブックス
3形態同時セットご予約で『トレーディングカード4枚セット』（楽天ブックス ver.）を1セットプレゼント
◆セブンネットショッピング
3形態同時セットご予約で『トレーディングカード4枚セット』（セブンネットショッピング ver.）を1セットプレゼント
◆ec board aespa STORE
3形態同時セットご予約で『トレーディングカード4枚セット』（ec board aespa STORE ver.）を1セットプレゼント
予約/購入者特典※先着 ※3形態同時セットは対象外
◆ワーナーミュージック・ストア
B2サイズポスター（1種/折らずにお届けいたします）
◆TOWER RECORDS ONLINE／TOWER RECORDS全店
フォトカード（ソロ全4種より1種）
◆HMV&BOOKS online／HMV全店
スマホサイズステッカー（ソロ全4種より1種）
◆楽天ブックス
アクリルキーホルダー（ソロ全4種より1種）
◆セブンネットショッピング
アクリルスタンド（ソロ全4種より1種）
◆ec board aespa STORE
缶バッジ（ソロ全4種より1種）
◆Amazon
メガジャケ(ご購入いただいたCD形態と同一絵柄のメガジャケを1枚お届けいたします。)
◆aespa応援店
ポストカード